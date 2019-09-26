商务部发布报告显示：便利店增长居零售业之首

原标题：便利店增长居零售业之首

商务部近日发布《中国零售行业发展报告（2018/2019年）》，全面总结了2018年我国零售业发展情况。截至2018年年底，我国零售业经营单位2080万个，同比增长7.8%，增速比上年加快0.9个百分点。

根据《报告》，2018年全年我国商品零售额达33.8万亿元，同比增长8.9%，行业发展规模保持平稳增长，重点企业尤其是上市公司效益改善。

实体零售转型升级步伐加快。从业态看，2018年便利店销售额同比增长8.3%，位于零售业态之首，百货业态继续回暖，集多功能于一体的购物中心增势良好，成为实体零售企业销售增长的重要拉动力。《报告》指出，零售行业变革发展仍然面临一些问题和困难，经营成本持续攀升，人工、租金、融资成本高企，转型升级、技术迭代存在较高的设备改造成本和技术难度，老旧商业配套设施对零售企业发展造成一定限制，线上线下零售发展带来的互联网诚信问题等监管机制仍待完善，零售专业人才培养尚需加强。

据预测，2019年，零售行业将继续保持平稳健康发展态势，商品和服务供给更加优质丰富，便民商业设施更加完善，消费便利性不断提高，零售行业高质量发展水平将进一步提升。（记者马婧）

(责编：栗翘楚、杨曦)