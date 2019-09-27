人民网>>财经

近十个城市申报 产业将迎红利期

新一代人工智能创新试验区扩围在即

2019年09月27日08:07  来源：经济参考报
 
原标题：新一代人工智能创新试验区扩围在即

　　继打造国家级开放创新平台之后，新一代人工智能创新试验区也迎来又一轮的扩围。《经济参考报》记者从相关权威部门获悉，目前已有包括安徽合肥等近10个城市积极申报国家新一代人工智能创新试验区，批复工作正在加快推进。其中，人工智能创新资源丰富、发展基础较好，且明确重点产业发展方向的城市有望成为首选。与此同时，已经获批的京沪试验区建设细则正密集落地。上海明确，到2021年全力打响人工智能“一流创新生态”标志性品牌，打造十家创新龙头企业，百家创新标杆企业，形成重点产业千亿产值规模。

　　建设指引发布 多地积极申报

　　科技部日前正式印发的《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》（以下简称《指引》）明确，到2023年，布局建设20个左右试验区，创新一批切实有效的政策工具，形成一批人工智能与经济社会发展深度融合的典型模式，积累一批可复制可推广的经验做法，打造一批具有重大引领带动作用的人工智能创新高地。

　　“近期，市有关方面与科技部进行了初步的沟通，计划依托高新区申报新一代人工智能创新发展试验区。为了给试验区建设工作提供智力支持，已经委托第三方编制我们市人工智能创新发展试验区实施方案。”合肥市相关部门工作人员日前向记者透露。

　　事实上，合肥市只是一个“缩影”。自今年年初北京、上海相继获批国家新一代人工智能创新发展试验区后，我国多个城市都纷纷“摩拳擦掌”准备申报材料，以期在布局人工智能方面走在全国的前列。

　　《指引》指出，试验区的建设，要服务支撑国家区域发展战略。重点围绕京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展等重大区域发展战略进行布局，兼顾东中西部及东北地区协同发展，推动人工智能成为区域发展的重要引领力量。此外，未来申请的人工智能试验区以城市为主要建设载体。重点依托人工智能创新资源丰富、发展基础较好的城市，原则上应是国家自主创新示范区或国家高新区所在城市，并已明确将发展人工智能作为重点产业方向，人工智能核心产业规模超过50亿元，人工智能相关产业规模超过200亿元。

　　对此，有业内专家表示，《指引》是落实《新一代人工智能发展规划》任务部署的一项重要举措，旨在通过国家新一代人工智能创新发展试验区建设，构建有利于人工智能发展的良好生态，打造一批各具特色的人工智能区域创新发展模式，引领和带动全国人工智能健康发展。

　　应用场景加速落地 产业将迎红利期

　　今年年初，新一代人工智能发展规划推进办公室召开了2019年工作会议。科技部部长王志刚在会议上宣布，规划推进办公室决定在新一代人工智能战略咨询委员会基础上，成立新一代人工智能治理专业委员会。在就下一步工作部署方面，王志刚提出，要强化需求牵引、应用驱动、目标导向，围绕可持续发展、经济民生等重大需求，扩大应用示范，结合区域优势和特点，建设一批国家新一代人工智能创新发展试验区。

　　对此，华创证券认为，2019年将成为人工智能应用加速落地的一年，从安防到政法、教育、无人驾驶等各个细分领域情况来看，人工智能在各个垂直行业的应用正逐渐深入。视频分析、语音识别、教育等领域变现更加清晰。

　　随着人工智能对传统行业溢出效应显现，人工智能企业聚焦应用场景也在加速落地。国家层面，8月29日，科技部再新增十家国家新一代人工智能开放创新平台，加上先前依托百度建设自动驾驶、依托阿里云公司建设城市大脑、依托腾讯建设医疗影像、依托科大讯飞建设智能语音和依托商汤集团建设智能视觉五大平台，国家新一代人工智能开放创新平台增至15家。（记者 钟源）

　　“尽管人工智能已经发展了60年，但人工智能从现在开始才刚刚进入应用期，接下来十年才是人工智能的黄金十年；从行业看，未来五年人类会充分享受过去人工智能技术积累的红利，人工智能将会在各行各业快速应用。”小i机器人高级副总裁许弋亚表示。但她认为，人工智能发展依然面临着不小的挑战，短期来看，一个企业如果对算法、场景、数据没有一定的了解，将很难驾驭和部署人工智能，在商业落地上存在挑战；长远而言，如人工智能的理论框架还没有重要突破，人工智能或在未来5年内便会碰到挑战，遇到瓶颈。

　　全方位治理 避免无序竞争

　　当前政府、企业和社会在AI治理的大原则上有高度的共识。今年6月份，国家新一代人工智能治理专业委员会发布报告，提出发展“负责任的人工智能”，这是我国首次发布人工智能治理原则。在今年的重庆智博会上，国家也明确指出，智能技术需要“展现科技向善的力量”，维护伦理道德底线，形成行业和企业的伦理自律准则。

　　为积极应对人工智能现有治理体系新挑战，保障人工智能技术和产业健康高质量发展，在2019年世界人工智能大会期间，上海市计算机学会青年工作委员会发布《中国青年科学家2019人工智能创新治理上海宣言》（以下简称《上海宣言》），从四大责任、九大原则方面对治理原则详细展开，提出青年科学家对人工智能创新治理的倡议。四大责任包括伦理责任、安全责任、法律责任、社会责任，进一步针对每个责任详细展开为隐私保护、多样公平、道德规范、技术稳健、算法透明、法治问责、人类作用、环境友好、应用益民九大原则。

　　对此，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾认为，AI治理的紧迫性越来越高，应以“科技向善”引领AI全方位治理，确保AI“可知”、“可控”、“可用”、“可靠”。“今天，没有哪个国家完全拥有全球新一轮科技和产业革命所需的全部资源、技术和能力。产业割裂和技术脱钩将会损害整个人类的长期利益。面对技术竞争、贸易争端、地缘冲突等矛盾，我们应该拿出智慧和胸怀，努力跨越这些壁垒。”马化腾还强调，加强全球治理与合作，是AI发展中必不可少的一环。

　　作为新生事物，在业内专家看来，有关人工智能的治理是全方位的，在试验阶段就应该有所展现。“其实对新一代人工智能创新发展试验区的布局，就是在探索一条道路。目前，我国已有北京、上海两个国家新一代人工智能创新发展试验区。而刚刚发布的《指引》也能避免试验区一哄而上的无序竞争。”上海市科学学研究所科技与社会研究室主任王迎春表示。据他透露，目前有不少地方正在申请成立试验区，而此时国家出台一个指引，显得十分及时，这也为未来提供了一个发展方向。

(责编：庄红韬、杨曦)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved