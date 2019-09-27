原标题：新一代人工智能创新试验区扩围在即

继打造国家级开放创新平台之后，新一代人工智能创新试验区也迎来又一轮的扩围。《经济参考报》记者从相关权威部门获悉，目前已有包括安徽合肥等近10个城市积极申报国家新一代人工智能创新试验区，批复工作正在加快推进。其中，人工智能创新资源丰富、发展基础较好，且明确重点产业发展方向的城市有望成为首选。与此同时，已经获批的京沪试验区建设细则正密集落地。上海明确，到2021年全力打响人工智能“一流创新生态”标志性品牌，打造十家创新龙头企业，百家创新标杆企业，形成重点产业千亿产值规模。

建设指引发布 多地积极申报

科技部日前正式印发的《国家新一代人工智能创新发展试验区建设工作指引》（以下简称《指引》）明确，到2023年，布局建设20个左右试验区，创新一批切实有效的政策工具，形成一批人工智能与经济社会发展深度融合的典型模式，积累一批可复制可推广的经验做法，打造一批具有重大引领带动作用的人工智能创新高地。

“近期，市有关方面与科技部进行了初步的沟通，计划依托高新区申报新一代人工智能创新发展试验区。为了给试验区建设工作提供智力支持，已经委托第三方编制我们市人工智能创新发展试验区实施方案。”合肥市相关部门工作人员日前向记者透露。

事实上，合肥市只是一个“缩影”。自今年年初北京、上海相继获批国家新一代人工智能创新发展试验区后，我国多个城市都纷纷“摩拳擦掌”准备申报材料，以期在布局人工智能方面走在全国的前列。

《指引》指出，试验区的建设，要服务支撑国家区域发展战略。重点围绕京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展等重大区域发展战略进行布局，兼顾东中西部及东北地区协同发展，推动人工智能成为区域发展的重要引领力量。此外，未来申请的人工智能试验区以城市为主要建设载体。重点依托人工智能创新资源丰富、发展基础较好的城市，原则上应是国家自主创新示范区或国家高新区所在城市，并已明确将发展人工智能作为重点产业方向，人工智能核心产业规模超过50亿元，人工智能相关产业规模超过200亿元。

对此，有业内专家表示，《指引》是落实《新一代人工智能发展规划》任务部署的一项重要举措，旨在通过国家新一代人工智能创新发展试验区建设，构建有利于人工智能发展的良好生态，打造一批各具特色的人工智能区域创新发展模式，引领和带动全国人工智能健康发展。

应用场景加速落地 产业将迎红利期

今年年初，新一代人工智能发展规划推进办公室召开了2019年工作会议。科技部部长王志刚在会议上宣布，规划推进办公室决定在新一代人工智能战略咨询委员会基础上，成立新一代人工智能治理专业委员会。在就下一步工作部署方面，王志刚提出，要强化需求牵引、应用驱动、目标导向，围绕可持续发展、经济民生等重大需求，扩大应用示范，结合区域优势和特点，建设一批国家新一代人工智能创新发展试验区。

对此，华创证券认为，2019年将成为人工智能应用加速落地的一年，从安防到政法、教育、无人驾驶等各个细分领域情况来看，人工智能在各个垂直行业的应用正逐渐深入。视频分析、语音识别、教育等领域变现更加清晰。

随着人工智能对传统行业溢出效应显现，人工智能企业聚焦应用场景也在加速落地。国家层面，8月29日，科技部再新增十家国家新一代人工智能开放创新平台，加上先前依托百度建设自动驾驶、依托阿里云公司建设城市大脑、依托腾讯建设医疗影像、依托科大讯飞建设智能语音和依托商汤集团建设智能视觉五大平台，国家新一代人工智能开放创新平台增至15家。（记者 钟源）

“尽管人工智能已经发展了60年，但人工智能从现在开始才刚刚进入应用期，接下来十年才是人工智能的黄金十年；从行业看，未来五年人类会充分享受过去人工智能技术积累的红利，人工智能将会在各行各业快速应用。”小i机器人高级副总裁许弋亚表示。但她认为，人工智能发展依然面临着不小的挑战，短期来看，一个企业如果对算法、场景、数据没有一定的了解，将很难驾驭和部署人工智能，在商业落地上存在挑战；长远而言，如人工智能的理论框架还没有重要突破，人工智能或在未来5年内便会碰到挑战，遇到瓶颈。

全方位治理 避免无序竞争

当前政府、企业和社会在AI治理的大原则上有高度的共识。今年6月份，国家新一代人工智能治理专业委员会发布报告，提出发展“负责任的人工智能”，这是我国首次发布人工智能治理原则。在今年的重庆智博会上，国家也明确指出，智能技术需要“展现科技向善的力量”，维护伦理道德底线，形成行业和企业的伦理自律准则。

为积极应对人工智能现有治理体系新挑战，保障人工智能技术和产业健康高质量发展，在2019年世界人工智能大会期间，上海市计算机学会青年工作委员会发布《中国青年科学家2019人工智能创新治理上海宣言》（以下简称《上海宣言》），从四大责任、九大原则方面对治理原则详细展开，提出青年科学家对人工智能创新治理的倡议。四大责任包括伦理责任、安全责任、法律责任、社会责任，进一步针对每个责任详细展开为隐私保护、多样公平、道德规范、技术稳健、算法透明、法治问责、人类作用、环境友好、应用益民九大原则。

对此，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾认为，AI治理的紧迫性越来越高，应以“科技向善”引领AI全方位治理，确保AI“可知”、“可控”、“可用”、“可靠”。“今天，没有哪个国家完全拥有全球新一轮科技和产业革命所需的全部资源、技术和能力。产业割裂和技术脱钩将会损害整个人类的长期利益。面对技术竞争、贸易争端、地缘冲突等矛盾，我们应该拿出智慧和胸怀，努力跨越这些壁垒。”马化腾还强调，加强全球治理与合作，是AI发展中必不可少的一环。

作为新生事物，在业内专家看来，有关人工智能的治理是全方位的，在试验阶段就应该有所展现。“其实对新一代人工智能创新发展试验区的布局，就是在探索一条道路。目前，我国已有北京、上海两个国家新一代人工智能创新发展试验区。而刚刚发布的《指引》也能避免试验区一哄而上的无序竞争。”上海市科学学研究所科技与社会研究室主任王迎春表示。据他透露，目前有不少地方正在申请成立试验区，而此时国家出台一个指引，显得十分及时，这也为未来提供了一个发展方向。

(责编：庄红韬、杨曦)