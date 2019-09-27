依靠科技推动可再生能源开发利用

本报长春9月26日电 （记者王比学）9月23日至26日，全国人大常委会副委员长沈跃跃率全国人大常委会可再生能源法执法检查组在吉林省进行检查。沈跃跃强调，要以实际行动贯彻落实习近平总书记关于可再生能源发展的重要论述，严格按照法律要求，更加重视科学技术对可再生能源开发利用的推动作用。
沈跃跃说，近年来，吉林省注重推动可再生能源领域科技创新与技术升级，积极构建具有吉林特色、比较优势明显的可再生能源技术创新体系，加大对风能、太阳能、生物质能等可再生能源相关领域的投入力度。她指出，要加强技术攻关，注重成果转化和应用示范，推动产业化应用，通过科学规划、科技创新、科学机制、科学管理来推动解决当前可再生能源产业发展中的突出问题。
检查组先后检查了光伏领跑者项目和风电清洁供暖、低碳能源试点、乙醇汽油试点、地热资源利用等项目，并与政府相关部门、五级人大代表和企业代表进行了座谈。
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