全球合作的贡献者 国际秩序的维护者

关键词：亚投行

讲述者：亚投行副行长兼秘书长丹尼·亚历山大

点亮发展繁荣大道

本报记者 陈尚文 程是颉

2016年1月16日，习近平主席为亚洲基础设施投资银行标志雕塑“点石成金”揭幕，首个由中国倡议设立的多边金融机构正式启航。

来自英国的亚投行副行长兼秘书长丹尼·亚历山大，参与并见证了亚投行的诞生与成长。2013年10月，习近平主席首次提出筹建亚投行倡议后，英国政府意识到，亚投行必将成为全球多边开发体系的重要组成部分。时任英国财政大臣乔治·奥斯本和英国财政部首席秘书丹尼·亚历山大为此积极奔走。“成为创始成员是英国政府做出的关键决策之一”，丹尼·亚历山大表示，这一决定将深化英国与亚洲经济体的联系。在世界经济增长最快的地区开展投资合作，将为全球发展带来潜在利益。

不断扩容的亚投行“朋友圈”展现了中国倡议的蓬勃生命力。目前亚投行成员数量已增至100个，占全球人口的78%、全球GDP的63%。巴基斯坦M4高速公路、塔吉克斯坦努列克水电站、孟加拉国输配电系统升级改造……一个个亚投行项目，点亮了各方发展繁荣的大道，成为构建人类命运共同体的生动实践。丹尼·亚历山大自豪地说：“亚投行的成功，证明了多边合作对促进全球共同发展具有积极影响。”

在丹尼·亚历山大看来，秉持“精简、廉洁、绿色”核心理念，坚持高效运作、良性治理和高标准，以多元文化促进多边创新与合作，正是亚投行的“魅力”所在。

关键词：中国入世

讲述者：原外经贸部首席谈判代表、副部长龙永图

积极融入世界经济

本报记者 曲 颂 白紫微

2001年11月10日，中国加入世界贸易组织法律文件正式签署。经过15年艰苦努力，中国成为世贸组织第143个成员，迈出了加快融入世界经济的重要一步。

入世之路，并不轻松。原外经贸部首席谈判代表、副部长龙永图回想起那段历史感慨不已：中国能否适应好国际规则，能否被世界更好容纳，能否在经济全球化中更好发展自己，“这在当时，都是未知数。要真正按世贸组织的规则搞市场经济，也需要克服极大困难，要尽力寻找共同语言。” 最终，“开放才能取得更好发展”的强烈信念，支持着中国勇敢面对世界经济汪洋大海中的风浪旋涡。

入世18年来，中国自身发展成就和对世界经济增长的突出贡献都充分证明，积极融入全球市场这一步是正确的。中国在各方面充分履行入世承诺，成为多边贸易体制的坚定维护者。

龙永图表示，面对当前全球贸易投资自由化便利化受阻的挑战，中国勇敢承担国际责任，进一步扩大开放，推动共建“一带一路”向高质量方向发展，为世界经济注入了宝贵动力。他说：“习近平主席牢牢把握时代发展方向，呼吁高举和平发展、合作共赢的大旗，在全世界起到了引领作用。”

中国是合作共赢理念的倡导者。展望未来，中国将继续积极融入世界经济，与世界各国合作发展。

关键词：也门撤侨

讲述者：中国驻牙买加大使、时任驻也门大使田琦

祖国是最坚强后盾

本报记者 刘旭霞

2015年3月，也门安全局势急剧恶化，战火迅速蔓延。许多中国公民被困也门。危急时刻，习近平主席果断决策，命令正在亚丁湾执行护航任务的第十九批护航编队即刻前往撤侨。不到10天，撤出中国公民613人，协助15个国家的279名公民安全撤离。“祖国带你回家”“中国万岁”，那一刻多少游子泪流满面。

也门撤侨，是我国第一次以军舰为主要交通工具从外国撤离侨民，也是第一次用军舰帮助外国公民撤离。中国驻牙买加大使、时任驻也门大使田琦说：“这充分展现了中国负责任的大国形象，展现了中国国际人道主义精神。”

与时间展开赛跑。使馆与各方面尽量细化每一项工作，统一集结时间，组成车队，实现撤离人员车队和护航编队的“无缝衔接”。

中方协助外国公民安全撤离，“中国担当”令世界温暖。巴基斯坦驻也门大使给田琦打电话时，声音哽咽：“在我们困难的时候，是中国挽救了我们这么多人的生命！”

“有一种安全叫‘我是中国人’。”近年来，中国成功组织和实施从吉尔吉斯斯坦、利比亚、日本、也门、尼泊尔、多米尼克等国紧急撤离公民行动，安全撤离中国公民近10万人。强大的祖国永远是我们最坚强的后盾。

关键词：共建“一带一路”

讲述者：哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学校长胜茂夫

全球经济增长新动力

本报记者 周翰博 曲 颂

2013年9月7日，哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学礼堂。习近平主席发表重要演讲，提出：“我们可以用创新的合作模式，共同建设‘丝绸之路经济带’。这是一项造福沿途各国人民的大事业。”

历史记录下这难忘的一刻。“现场聆听习近平主席的演讲，我感到，这将翻开中国对外交往事业上崭新的一页。”纳扎尔巴耶夫大学校长胜茂夫回忆起当时场景，依然心潮澎湃，“倡议突出开放性，强调平等，是国际合作的新形式，成为全球经济增长的新动力。最重要的是，它落实在行动上，不断深化。”

6年来，共建“一带一路”从理念到行动，从愿景到现实。136个国家和30个国际组织与中国签署了195份共建“一带一路”合作文件。“一带一路”成为机遇之路、繁荣之路。

哈萨克斯坦是世界最大内陆国，经济发展曾遭遇交通瓶颈。中国助力改造哈萨克斯坦的交通基础设施，修建双西公路等工程。中哈连云港物流合作基地成为哈萨克斯坦直抵太平洋的“出海口”。今天，哈萨克斯坦的优质小麦可以搭乘中欧班列到达江苏连云港，在那里装船出口至东南亚。钢管厂、发电厂、特种水泥厂……一个个合作项目开花结果。

通过共建“一带一路”，中国不断加强与沿线各国联系，分享先进经验，助力各国进入发展快车道。胜茂夫说： “这将极大推动联合国2030年可持续发展目标的实现。”

关键词：中国国际进口博览会

讲述者：德国西门子大中华区首席执行官赫尔曼

开放的中国是世界的机遇

本报记者 陈尚文

“中国推动更高水平开放的脚步不会停滞！中国推动建设开放型世界经济的脚步不会停滞！中国推动构建人类命运共同体的脚步不会停滞！”2018年11月5日，首届中国国际进口博览会开幕式上，习近平主席郑重宣示扩大开放的中国决心，磅礴气势振奋全场。

中国国际进口博览会是世界上第一个以进口为主题的国家级展会。作为最早确认参展的跨国企业之一，德国西门子在首届进博会上重点推出数十件展品，与中国伙伴签约百余项。“在展区一天就走了两万多步。进博会作为重要的国际贸易和投资平台，其火热的合作氛围令我印象深刻。”西门子大中华区首席执行官赫尔曼表示，进博会切实传递了中国与世界各国进一步开展国际合作的强烈愿望，是中国持续开放的标志性举措。

开放，是中国的姿态，是世界的机遇。西门子积极参与中国市场，近距离感知中国改革开放的跳动脉搏。从西气东输到南水北调，从三峡工程到港珠澳大桥，西门子参与了很多项目。赫尔曼说：“西门子在中国持续扩大投入、加深本土化、构筑合作伙伴关系的过程，正是中国市场对外开放、转型升级、释放增长潜力的过程。”

今年11月即将举行的第二届进博会上，西门子将集中展示先进医疗产品、技术和解决方案。赫尔曼说，以进博会为平台，全球化时代需要更务实的沟通，更开放的心态，更广阔的共赢格局。

关键词：12308热线

讲述者：外交部领事保护中心领事助理郑旸

海外中国公民的“守护者”

本报记者 吴 刚

早上8时，外交部领事保护中心。急促的电话铃声响起，一个焦急而嘶哑的声音接进了外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心12308热线。

打来电话的是木先生。他正在新西兰旅游的母亲所在的旅行团发生了交通事故。电话中断，他们怎么也联系不上。

了解完情况后，领事助理郑旸紧急联系我驻新西兰大使馆领事保护工作人员。使馆旋即启动应急机制，联系当地有关部门请求协助。很快，木先生的母亲及其他受伤的中国公民所在的医院被找到。大使和使馆工作人员立即赶往医院看望慰问。

“在得到前方使馆和木先生的反馈后，一直悬着的心才稍稍落下来。”郑旸说，当天还有许多旅行团家属都打进热线询问前方情况。

12308热线由前台和后台两部分组成，前台常备30名坐席，负责首轮应答和处理；后台配有领事干部与助理，负责接转较复杂案件并联系协调使领馆跟进等。热线运转5年多来，共接来电近97万通，协调处理了7.8万余件案件。

“每一通来电都关系到海外中国公民的切身利益乃至生命。” 郑旸深深地热爱这份职业。

以人为本，外交为民。一条小小的热线，为海外中国公民搭起了应急求助的绿色通道，成为他们紧急无助时可靠的“守护者”。

图片说明：

图①：2018年11月15日，巴布亚新几内亚布图卡学园的学生和家长热烈欢迎到访的中国国家主席习近平。

本报记者 李 锋摄

图②：2015年3月29日，中国海军第十九批护航编队临沂舰女舰员帮助从也门撤离的儿童登舰。

新华社发

图③：2008年8月8日，北京第二十九届奥林匹克运动会在国家体育场隆重开幕。

本报记者 李 舸摄

图④：2001年12月11日，国家邮政局发行一套“中国加入世界贸易组织”邮票。

资料图片

底图：北京怀柔雁栖湖国际会都景色。

影像中国

版式设计： 沈亦伶

《 人民日报 》（ 2019年09月27日 11 版）

(责编：杨曦、庄红韬)