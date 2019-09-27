重庆万州：“两化”路上风景好

万州地处长江上游、三峡库区腹心，肩负着三峡库区生态安全重任。面对经济发展与生态环境这对辩证关系，万州践行“绿水青山就是金山银山”的理念，走深走实“两化”路，既不守着绿水青山苦熬穷路，也不牺牲环境换取一时一地经济增长，而是谋定形成“一心六型”两化路径，加快建设“产业生态化、生态产业化”先行示范区，从而建立起以产业生态化和生态产业化为主体的生态经济体系，走出了一条生态优先、绿色发展之路。

平湖万州美如画

一江碧水，山环水绕。说起山水之城，万州名副其实。这里既有长江的浩渺壮阔，也有溪流潺潺的婉约动人。站在万州江南新区广场上远眺，长江穿城而过，一江碧水微波荡漾，两岸绿树红花随风摇曳，江上群鸟翩飞，滨江路上游人如织。漫步在滨江路上，满目风景，水与城的交融相衬，城与山的相依相偎，组成了一幅动人的山水画。

长江在万州过境流程80.4公里、库体水面达100平方公里，还有21条主要次级河流、近200座水库。高峡出平湖，万州最大的自然资源是水，城市独有的特色是平湖，如何让这一江碧水成为发展的资源禀赋？万州提出：统筹推进山水林田湖草系统治理，以保护好长江、提升全域水质为中心，加快建设长江流域水生态最优区域。

在“一心”的保护前提下，万州以可持续利用生态资源的方式，发展循环智能型工业、山地高效型农业、集散服务型旅游业、绿色智慧型物流业、特色融合型文创产业、休闲养生型康养业六个产业，让绿水青山变“金山银山”。

2018年第九届中国长江三峡国际旅游节期间，一场中西河流文化交流和融合的世界大河歌会在万州上演。这是万州第一次以歌会的形式，以大河为创作主体，以三峡平湖为背景，以三峡特色节目贯穿全篇，让万州独特的内涵气质在国际舞台呈现，吸引了众多游客的目光。今年，第二届世界大河歌会将继续在万州开唱。

良好的生态环境，为产业发展提供了支撑，产业的绿色发展方式，也回馈着万州的生态环境，使万州的天更蓝、地更绿、水更清。而越来越好的生态环境，又为万州发展腾出了更大的环境容量，带来了更大的发展空间。

放眼万州，一江碧水、两岸青山已经成为一种常态，一个“颜值”更高、“气质”更佳的城市，闪耀在长江之滨。

青山岸畔果飘香

位于长江岸畔的黄柏乡沙田村，10个居民小组均被柠檬树覆盖，成了远近闻名的“柠檬村”。与黄柏乡隔江相望的大周镇，沿着江岸铺开的10公里长坡上栽满了红橘树。立在长江边的这些红橘树，既绿化了长江，保持了水土，也带来了经济效益。

橘子红时，橘香浓郁，满树红橘犹如无数灯笼，与蓄水期的长江相映成辉，美如画卷。万州借势在大周镇打造滨江十里长廊，把江景和红橘巧妙串联，让江水的碧绿与红橘的火红和谐交融，吸引了许多游客前往观光采果，也让当地群众吃上了“旅游”饭。

如今的万州，绿色成为长江沿岸的最亮底色，果香成为空气中最浓的气味。

这令人愉悦的色彩和香味，正得益于“一心六型”两化路径。近年来，万州在发展“六型”中，结合三峡后续工程植被恢复项目——绿化长江行动，把发展塔罗科血橙、柠檬、红橘等经济林作为主打项目，使得长江两岸蔚然成林，不仅保持了水土、稳定了库岸，还让群众有了稳定增收的支柱产业。

在远离长江两岸的广袤大地，青山连绵，万州在“山”上巧做文章，通过实施优势柑橘产业带、优质小水果产业带、高山生态茶叶产业带、特色中药材基地、林业特色产业基地、优质种苗繁育基地建设六大工程，大力推进百万亩经果林、百万头生猪生态养殖项目，打造双百亿产业链条，在山地刮起“绿色旋风”，吹出阵阵浓郁的花果清香。

“两化”路上百姓富

位于渝鄂交界处的万州恒合土家族乡，由于海拔高、位置偏远，发展传统农业受限，曾经是万州经济最落后的乡镇之一。

现在，恒合土家族乡迎来了发展的转机。因为海拔高，意味着夏天可避暑，冬天可赏雪，因为偏远，这里人烟稀少，林木繁茂，适合度假养生。为此，恒合土家族乡对生态进行产业化，让绿色资源变成城乡都能接受的生态产品和生态服务，大力发展休闲养生型康养业，打造集避暑、度假、养生为一体的高山生态休闲度假旅游康养基地，吸引了大量游人和社会资金。如今，恒合土家族乡正变身为康养小镇，当地的群众也从中分享到生态产业化的红利，收入逐渐增加。

在万州工业主战场万州经开区，化工企业聚集的九龙园，也刮起了“生态风”。在这里，华歌生物生产的氯气可作为吉沅环保公司的原料，重庆宜化产生的煤灰、煤渣可作为明邦建材加工透水砖的原料……园区内各企业间的材料相互利用，逐渐构建起循环链条，既减少了废气、废水、废渣等污染物的排放，又为相关企业带来循环经济发展机遇，获得产业生态化的红利。

九龙园的循环化工是万州工业生态化的一个缩影。如今，万州通过着力实施绿色产业集聚、循环园区建设、智能制造培育等工程，推动工业绿色化、循环化、智能化、集群化发展，打造长江上游绿色制造基地，促进经济增长与生态保护互促共赢。

着眼当前，放眼未来。“两化”路上，万州通过理清“要干什么”“能干什么”“怎么干”的问题，努力在万州特点、特长、特色中找到切入点，在万州资源、条件、优势中找结合点。坚持“生态优先 绿色发展”，万州在推进长江经济带绿色发展上先行先试，加快建设“产业生态化、生态产业化”先行示范区，让群众在绿水青山中共享生态之美、产业之美、生活之美。

数据来源：中共重庆市万州区委宣传部

《 人民日报 》（ 2019年09月27日 18 版）

(责编：杨曦、庄红韬)