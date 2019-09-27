世界第一混凝土高塔桥合龙

9月26日，随着最后一方混凝土的浇筑完成，世界第一混凝土高塔桥——平塘特大桥成功合龙。

平塘特大桥是贵州省平塘至罗甸高速公路控制性工程，横跨漕渡河峡谷。大桥16号墩为中塔，塔高332米，是目前世界最高的混凝土桥塔。

图为施工人员正在合龙平塘特大桥。

燕春贵摄（人民视觉）

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