京津冀相邻城市1.5小时可达

本报北京9月26日电 （记者严冰）今天从交通运输部9月例行新闻发布会获悉，目前京津冀交通一体化建设各项工作取得积极成效，下一步将着力打造三地综合立体交通网络，实现区域内快速铁路覆盖所有地级及以上城市，形成相邻城市间基本实现“1.5小时交通圈”。
据介绍，2018年，交通运输部印发《京津冀交通一体化暨雄安新区综合交通运输体系建设三年行动计划（2018—2020年）》。目前，各项工作取得积极成效。京秦高速、津石高速等一大批重大交通项目稳步推进，京沈高铁、京雄城际铁路（其中北京西站到大兴国际机场段已经开通）、大张铁路加快建设，京津冀互联互通卡已覆盖三地所有地级以上城市。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】