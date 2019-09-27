中国首艘自主运营豪华邮轮启航

图为“鼓浪屿”号命名仪式举行。

新华社记者 林善传摄

本报厦门9月26日电 （记者赵珊）今天，由中国旅游集团和中国远洋海运集团共同投资运营的中国民族邮轮品牌“星旅远洋”旗下首艘豪华邮轮“鼓浪屿”号命名暨首航仪式在厦门举行，标志着中国第一艘自主运营的豪华邮轮正式亮相中国市场。

“鼓浪屿”号总吨数约为7万吨，长260米，有13层甲板，941间客房，可载客1880人，将以厦门、深圳、上海为母港，运营东南亚、东北亚邮轮航线。

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