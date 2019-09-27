中国活力带旺世界旅游

图为外国游客在中国安徽宏村合影。

施亚磊摄 （新华社发）

图为中国游客在奥地利哈尔施塔特留影。

新华社记者 郭 晨摄

第二届“世界旅游联盟·湘湖对话”日前在杭州举办。本次活动由世界旅游联盟主办，联合国世界旅游组织、世界银行、世界旅游及旅行业理事会、欧洲旅游委员会、世界旅游经济论坛、亚太旅游协会六大国际机构合作支持。来自中外政府机构、驻华使领馆、驻华旅游机构、世界旅游联盟全球会员、旅游业界学界的嘉宾，共同探讨世界旅游和中国旅游的发展。

搭建合作平台

旅游业作为发展势头最强劲和规模最大的产业之一，已成为全球经济增长的重要引擎。据联合国世界旅游组织数据显示，2018年全球旅游业增速为3.9%，连续8年跑赢全球经济增长速度。其中，中国旅游对世界的贡献有目共睹。

中国已连续多年保持世界第一大出境游客源国，中国游客是全球最具消费能力的群体，中国庞大的出境游人数和国际旅游消费量为世界旅游业发展带来巨大红利。中国旅游集团总经理杜江说：“在全球旅游格局中，中国旅游市场的体量、分量和质量愈发突出，国际话语权和领导力显著提升，成为改变全球旅游版图和竞争格局的重要力量。特别是世界旅游联盟的成立，为中国向世界贡献旅游新理念、新倡议、新思路提供了全新路径。”

世界旅游联盟是在2017年由中国发起成立的第一个全球性、综合性、非政府、非盈利的国际旅游组织，旨在为全球旅游业界搭建一个共商、共建、共享的平台。世界旅游联盟主席段强介绍：“目前，联盟会员总数已从成立初期的89个成长为198个，涵盖全球39个国家和地区。”

世界旅游联盟副主席、法国地中海俱乐部全球总裁亨利·季斯卡·德斯坦说：“中国已成为我们的第二大市场，希望和世界旅游联盟紧密合作，共同面对世界旅游的快速变化和挑战。”

中国文化和旅游部副部长李金早表示，在改善全球旅游治理体系、实现旅游业持续稳定增长、助力全球经济稳定复苏的过程中，世界旅游联盟应发挥积极推进世界旅游治理机制改革、推动政府与旅游企业对接、促进旅游企业与学界对接、促进旅游企业之间对接等作用。

发力旅游减贫

旅游给游客带来美好生活的同时，也为全球减贫事业做出贡献。旅游业正在中国和世界的减贫事业中扮演重要的角色。李金早表示：“旅游扶贫是物质、精神双扶贫。中国走出了一条具有中国扶贫特色和旅游产业特点的旅游扶贫路子。乡村旅游已成为中国农民就业增收、农村经济发展、贫困人口脱贫的主战场和中坚力量。”

世界旅游联盟把“旅游促进减贫”作为使命之一。在本届湘湖对话上，世界旅游联盟联合世界银行、中国国际扶贫中心共同发布了《2019世界旅游联盟旅游减贫案例》，包括贵州遵义花茂村、河北易县狼牙山、新疆乌什、西藏林芝、宁夏六盘山、云南世博集团等30个优秀案例，为世界旅游减贫贡献了范例，传播了经验。

中国旅游研究院院长戴斌介绍：“在政府和公共部门的推动下，旅游在减贫事业中发挥了更加积极的作用。通过将旅游业发展成为一个当地大部分人口都能参与的产业，并进一步延伸旅游产业链条，融合带动相关产业发展，是很多地方脱贫致富的典型经验。同时，以柬埔寨、尼泊尔和中国云南、贵州、四川等地代表的遗产文化、特色文化和公共文化建设也成为旅游促进减贫的新亮点。”

中国经验和中国作用在世界旅游产业中的地位日益凸显。联合国世界旅游组织执行主任祝善忠表示：“中国是当今世界旅游发展潜力最大的国家之一，在减贫方面贡献突出，希望未来世界旅游联盟和国际旅游组织更积极有效地合作，促进全球旅游业的可持续发展。”

助力“一带一路”

中国提出共建“一带一路”倡议以来，同沿线国家在旅游领域合作成为热点，旅游交往日益密切。“一带一路”是旅游资源的富集区，汇集了80%的世界文化遗产，涉及60多个国家、44亿人口，被视为世界上最具活力和潜力的黄金旅游之路。

欧中“一带一路”文化旅游发展委员会会长乌伊海伊·伊什特万表示：“委员会一直推动欧中旅游合作。2018年是中国—欧盟旅游年，我们举办了很多活动。委员会作为世界旅游联盟的新成员，希望和大家共同探讨欧中的旅游合作，实现互利共赢。”

阿尔及利亚驻华大使艾哈桑·布哈利法说：“阿尔及利亚去年加入了‘一带一路’倡议。我们希望两国的交流变得更加深远、频繁，愿中国游客能来到阿尔及利亚。阿尔及利亚是非洲最大的国家，也是地中海周边最大的国家。我们希望把漫长的历史展示给中国游客。”

中国是印度尼西亚入境游的重要客源国。印度尼西亚旅行社协会秘书长波琳·苏哈诺介绍：“为吸引中国游客，2015年起印尼对中国实行了免签政策。一些新兴目的地也受到了中国游客的欢迎，比如美娜多，今年接待游客比2015年增加了6倍，都是中国游客。”

“随着中国与‘一带一路’沿线国家旅游合作的持续深入，旅游便利化水平持续提高，中国旅游企业沿着‘一带一路’实施国际化布局的脚步将越走越快。中国旅游集团将以‘一带一路’为主线，以中国游客集中的旅游目的地国家和地区为重点，进一步加快国际化布局。”杜江说。

(责编：杨曦、庄红韬)