人民网>>财经

食品零售转型应抓住消费痛点（品牌论）

张鹏禹

2019年09月27日08:35  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　曾几何时，粮店、副食店已成往昔记忆，热闹喧嚣的菜市场也被人流如织的大型超市取代，手机下单买菜早已不是新鲜事，线上线下融合的零售新模式正逐渐被人们接受。这几年，细心的消费者发现，快被忘到脑后的传统超市变了模样，家门口小巧精致的便利店越开越多，水果、海鲜等生鲜类食品专营店频频在朋友圈刷屏，无人超市、无人便利店引人注目……商家们使出浑身解数，吸引着消费者前来购物下单。然而，万变不离其宗，无论是老超市还是新业态，只有牢牢抓住消费者的痛点，才能在激烈的市场竞争中制胜。

　　食品安全与商品质量是消费者的第一关切。小说《烦恼人生》中，主人公印家厚在买来的菜里吃出了一条肥虫子，给他本来就琐碎杂乱的生活又添了新堵。这恐怕不是他一个人的独家体验。不过幸好只是一条菜虫，如果是肉类检疫不合格或是农残超标，那恐怕就是一场事故了。随着国家对食品安全问题日益重视，不少商超便利店都建立起食品安全可追溯体系，消费者通过扫描二维码就可知道食品的检验检疫情况，吃得更放心了。相比流动摊贩们“打游击”式经营，消费者的监督与维权有了保障。一些食品零售电商将供应商的相关信息与资质对消费者公开，让产品质量监督更加透明。不少生鲜专卖店坚持不卖不新鲜食材，通过科学统计确定进货量，确保食品品质的同时减少浪费。安全问题一票否决，红牌退出，已经成为业界共识。

　　价格始终是消费者关注的重点，性价比高不高依然是核心考量。不少食品零售企业在降低成本上下起了功夫。大型连锁超市通过自建农场、自有农产品品牌与大宗采购降低成本，同时，通过开发智能购物车、微信服务号的导航功能，减少雇佣导购的人工成本。自助结算设备的使用也出于同样目的。食品零售电商省去店面租金成本，在价格上较大型连锁超市具有竞争优势。价格低了，买的消费者就多了。一些食品零售电商花大力气推出各类优惠减免活动，不断增加用户黏性。

　　便捷程度是消费者关注的焦点。在消费升级背景下，人们对价格的反应略有迟钝的今天，便捷与否正越来越重要。在笔者看来，便捷体现在“三免一近”上——免挑拣、免排队、免负重、离家近。一些超市人工挑选后，按份打包蔬菜，免去菜市场买菜拣选之累；或是推出搭配菜、半成品以适应人们的快节奏生活。不少连锁超市与便利店都推出自助扫码结算，减少了顾客排队结账等候时间。一些实体超市与电商平台合作，让消费者可以同等价格线上下单，享受送货上门服务，免去搬运米面粮油等大件商品之苦。各类食品零售电商更不用说，“三免”已成它们的先天优势。政策扶持下，便利店越开越多，离家近成为显著优势，“10分钟消费圈”逐渐形成。

　　站在新中国成立70周年的时间节点上，回顾国内零售业的变迁与发展，我们会发现，变的是形式，不变的是本质——食品安全与商品质量、价格、消费便捷程度。想要在食品零售市场的激烈竞争中站稳脚跟，这三个因素既是消费者关注的重点，也将始终是零售品牌的着力点。

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved