构建新时代全面开放新格局

新中国成立70年来，我国成功实现从封闭半封闭到全方位开放的伟大转折，形成了全方位、多层次、宽领域的全面开放新格局。
记者：我国的对外开放经历了怎样的历程？
魏建国：新中国成立70年来，我国对外开放取得了前所未有的成就。具体来说，有3个重要节点：
1978年党的十一届三中全会后，我国开始实施一系列以市场为导向的经济改革，其中具有标志性意义的是4个经济特区的建设，打开了对外开放的“窗口”。这扇窗，让世界了解了中国，中国看到了世界。最重要的是，中国对全球经济发展有了一个彻底的认识——不开放不行，不改革不行，不融入国际社会不行。
2001年，我国加入世界贸易组织，对外开放打开了“大门”。中国成为“世界工厂”，成为全球生产中的重要一环，是全世界唯一拥有联合国产业分类中全部工业门类的国家，220多种工业产品产量居全球第一。我国积极参与多边贸易体制下的经贸合作，成长为全球第二大经济体。
党的十八大以来，习近平总书记提出一系列深化改革开放的政策，其中最重要的是“一带一路”倡议，它吹响了新时代中国对外开放的“进军号”。与前两轮不同，这一轮对外开放是高水平、全方位、多领域的开放。中国的对外开放，已经从“窗户”“大门”，变成整体带动全球经济发展和全球治理，为全球的未来找到了一条出路。
记者：中国的对外开放给中国和世界带来怎样的影响？
魏建国：通过改革开放，中国开始真正实现从站起来、富起来到强起来。改革开放不仅改变了中国，也深刻影响了世界。中国连续多年对世界经济增长贡献率超过30%，在应对重大国际事务中充分展现了大国担当。
2018年，我国举办了首届中国国际进口博览会，这是迄今为止世界上第一个以进口为主题的国家级展会，是国际贸易史上的一大创举，是中国着眼于推动新一轮高水平对外开放作出的重大决策，是中国主动向世界开放市场的重大举措。从经济学角度来讲，出口更多是为了自己，进口在一定程度上是为了别人。中国举办进口博览会，可以带动其他国家商品的出口，从而点燃这些国家经济发展的引擎。
中国的对外开放，就是要和世界各国一起打造人类利益共同体、责任共同体和命运共同体，实现经济大融合、发展大联动、成果大共享。
当前，全球单边主义、霸权主义特别是贸易保护主义盛行。这个时候，中国进一步释放出扩大开放的信号，推进贸易和投资自由化便利化，越来越多的国家愿意倾听中国声音、中国智慧、中国方案。中国已经成为全球治理和发展，以及以规则为基础的多边贸易体制的倡导者、领跑者和捍卫者。
记者：展望未来，您如何看待推动新一轮高水平的对外开放？
魏建国：一个拥有4亿中等收入群体、人们对美好生活向往日益增强的全球最大消费市场，是世界各国愿意一直与之合作并加强联系的。在全球范围内再也找不到像中国这样拥有如此多熟练工人和工程师，生产链、供应链和服务链如此完备的工业生产体系。从全球产业格局演变及科技中心转移趋势来看，当前是中国迈向全球制造强国的最好时期。
未来，中国对世界经济的贡献还会加大，中国还将继续加快营造国际一流营商环境。比如，中国审议通过了首部《外商投资法》，自贸区总数扩展至18个等，这些与国际对标的关键举措，将引领中国更高水平开放进程，并倒逼实现经济高质量发展。
对外开放已同中国自身的经济建设步伐结合在一起，密不可分。中国有这个魄力也有这个能力，在经济建设和对外开放方面双轮驱动、共同发展。
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