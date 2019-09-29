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主动担当  系统谋划

推动电力扶贫展现新作为

潘尔生

2019年09月29日08:07  来源：人民网－人民日报
 

　　到2020年如期打赢脱贫攻坚战，是一项对中华民族、对整个人类都具有重大意义的伟业。国网经济技术研究院有限公司（以下简称国网经研院）作为国家电网直属科研单位，担负着电网规划设计和工程咨询等职责，在电力扶贫中承担着重要使命。国网经研院坚持以党建为引领，充分发挥自身优势，主动担当、系统谋划，奋力推动电力扶贫展现新作为。

　　因地制宜制定方案。脱贫攻坚是一项系统工程，需要统筹规划、稳步推进。西藏自治区，四川、甘肃、青海三省藏区，南疆四地州和四川凉山彝族自治州、甘肃临夏回族自治州（以下简称“三区两州”）是国家电网经营区域内的深度贫困地区，位置偏僻、交通不便，电网等基础设施建设严重滞后。国家电网提出以高度的责任感和使命感，切实解决“三区两州”电力供应问题，助力当地尽快脱贫。规划建设“三区两州”电网，扎实开展电力扶贫，首要的是摸清实情，掌握第一手资料。国网经研院针对“三区两州”电网投资规模大、新增电量少、经济效益低等实情，因地制宜制定电力扶贫方案，深入开展党员责任区创建活动，认真摸排存在问题，对于县城和小城镇（中心村）导线截面一次选定，其余地区满足未来5至10年负荷增长需要，切实把工作做深做细做实，确保电力扶贫高质量推进。

　　精准破解瓶颈制约。脱贫攻坚，关键在精准。要坚持精准扶贫、精准脱贫，坚持扶持对象精准、项目安排精准、资金使用精准、措施到户精准、因村派人（第一书记）精准、脱贫成效精准等“六个精准”，因村因户因人施策，扶贫扶到点上、扶到根上。长期以来，受能源资源、运输条件等限制，西藏自治区藏中地区电源结构以水电为主，无法保障充足供电。这也是导致当地难以脱贫的一个重要原因。建设藏中电力联网工程是落实精准扶贫政策的重大举措，不仅能够精准破解瓶颈制约、解决藏中地区缺电问题，而且可以发挥电网产业链带动作用，促进当地经济社会发展。藏中电力联网工程属于世界海拔最高、跨度最大的输变电工程，沿线生态环境脆弱、地质条件复杂。国网经研院积极主动开展保障工程建设，创建共产党员示范岗，研究制定高海拔电气绝缘配置、交通困难地区免维护设计等重大技术方案，组织开展环水保专项设计和地质灾害评估，守护绿色生态屏障，为电力扶贫贡献应有的力量。

　　大力拓展脱贫路径。习近平同志强调：“脱贫攻坚战进入决胜的关键阶段，务必一鼓作气、顽强作战，不获全胜决不收兵。”当前，脱贫攻坚到了最关键阶段。剩下的贫中之贫、困中之困，都是难啃的硬骨头，采用常规思路和办法难以完成任务，需要大力拓展脱贫路径。新疆昌吉回族自治州五彩湾地处沙漠腹地、土地贫瘠，但煤炭资源品质优良、开发条件良好。依托煤炭基地开展大规模电力外送，有利于形成市场规模效益和产业集群效应，这为脱贫攻坚提供了新路径。国家电网坚持发挥行业优势与立足贫困地区实际相结合，提出研发世界上电压等级最高、输送容量最大、输电距离最远的±1100千伏特高压直流技术，建设新疆昌吉至安徽古泉特高压直流输电工程。国网经研院健全工作机制，创新帮扶举措，发挥党员先锋模范带头作用，开展科研攻关，成功攻克绝缘配合、控制保护等一系列技术难题，为工程顺利建成投运、实现能源超远距离输送奠定坚实基础，拓展了脱贫路径，提高了电力扶贫成效。

　　（作者为国网经济技术研究院有限公司董事长、党委书记）


　　《 人民日报 》（ 2019年09月28日 15 版）

(责编：邢郑、庄红韬)
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