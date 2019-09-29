钟山：我国商务事业取得新发展、新提高和新突破

人民网北京9月29日（邢郑）9月29日下午，庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心第五场新闻发布会在梅地亚中心举办。商务部部长钟山出席会议并表示，新中国成立70年来，我国经贸大国的地位进一步巩固，商务高质量发展稳步推进，为经济社会发展作出了重要贡献。

70年来，中国发生了翻天覆地的变化，商务事业也取得了辉煌成就。

钟山强调，特别是党的十八大以来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，商务人不忘初心、牢记使命，坚定不移地扩大对外开放，推动商务事业取得新发展新提高和新突破。具体体现在以下五个方面：

一是消费水平大幅提升。新中国成立之初，国家物资严重短缺，经过70年的发展，商品服务供给日益丰富，消费规模不断扩大，社会消费品零售总额从1952年的277亿元，增长到2018年的38万亿人民币，中国已经成为全球第二大消费市场。消费升级步伐加快，服务消费比重不断提高，农村消费的潜力进一步释放，网络购物等新的业态快速发展，2018年网上零售达到9万亿元。消费连续5年成为我国经济增长的第一拉动力，对经济发展的基础性作用不断增强。

二是对外贸易居全球第一。中国外贸在突破封锁中艰难起步，1957年中国创办了广交会，打开了通向世界的窗口。改革开放后，特别是加入世界贸易组织以来，外贸持续快速发展。1950年中国进出口总额只有11.3亿美元，规模非常小，到2018年达到了4.6万亿美元，成为了全球第一贸易大国。同时，贸易结构不断优化，机电产品、高新技术产品成为出口主体，民营企业成为对外贸易主力军。进出口更加协调，货物贸易和服务贸易也更加协调，中国每年进口超过2万亿美元。外贸在促进增长、扩大就业、提高人民生活水平等方面发挥了重要作用，直接或间接带动就业1.8亿人以上。

三是吸收外资进入世界前列。从经济特区、开发区到自贸试验区、自由贸易港，从正面清单到负面清单管理，从“外资三法”到《外商投资法》，中国开放的大门越开越大，中国的营商环境越来越好，成为外商投资的热土。利用外资的规模不断扩大，2018年中国吸收外资是1383亿美元，居全球第二位。到去年底，累计利用外资2.1万亿美元，外资企业有96万家。外资质量和水平不断提高，高技术产业和服务业外资占比明显提升，去年以来，一批新的外资大项目在中国落地。外资企业贡献了近20%的税收，在激发创新活力、带动产业升级等方面发挥了重要作用。

四是对外投资合作后来居上。中国对外投资合作起步晚。从走出去战略，到共建“一带一路”，中国越来越多的企业到国外投资建厂、兴办实业，身影遍布世界各地。可以说，中国对外投资合作从无到有、从小到大。2018年对外直接投资达到1430亿美元，居世界第二位。到去年底，中国对外投资的存量接近2万亿美元，在境外的中资企业有4.3万家。对外投资合作拓展了企业发展的空间，带动了中国制造、中国服务走出去，我们对外的投资也大大地推动了当地经济社会发展。

五是参与全球经济治理能力不断增强。中国秉持共商共建共享的全球治理观，推动全球开放合作、互利共赢，我国国际地位、国际影响力不断提升，日益走近世界舞台中央。共建“一带一路”倡议，得到了160多个国家和国际组织的积极响应，也得到了国际社会的高度评价。中国支持多边贸易体制，推动世界贸易组织改革。我国签署了17个自贸协定，在二十国集团、亚太经合组织、金砖国家等平台发出中国的声音，提出中国的主张，推动建设开放型世界经济，推动构建人类命运共同体。我国还提出成立亚投行，成功举办中国国际进口博览会，为全球提供更多国际公共产品。