钟山：今年我国前8月进出口增长3.6% 外贸稳中有进

人民网北京9月29日（邢郑）29日下午，庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心在梅地亚中心举办第五场新闻发布会。商务部部长钟山出席会议并介绍，今年前8个月，进出口20.1万亿元，增长了3.6%。从全球看，中国的出口增速高于全球主要经济体整体水平。总的来说，外贸稳中有进。

钟山指出，稳外贸是我们国家“六稳”的重要内容。商务部按照党中央、国务院的部署，采取了多种措施，全力以赴稳外贸，推进外贸高质量发展，取得了积极成效。总体为三个方面：

一是规模稳定。我国推动出台新的稳外贸措施，不断优化服务，提高外贸便利化水平。我国出台了许多“实招”，帮助企业排忧解难。中国的企业面临的困难也较多，特别是受到经贸摩擦的影响，但他们通过加强技术改造、技术创新、提高质量，通过开拓市场，完善国际营销网络，竞争力不断增强。今年前8个月，进出口20.1万亿元，增长了3.6%。从全球看，中国的出口增速高于全球主要经济体整体水平。总的来说，外贸稳中有进。

二是质量提升。高技术、高质量、高附加值的产品出口快速增长，比如集成电路、成套设备、医疗器械出口的增长大大高于全国的平均水平，中国的通信设备、新能源汽车在国际市场上也是很受欢迎。外贸新业态快速发展，比如说，跨境电商零售进出口增长了20%，市场采购贸易方式出口增长了11.2%。

三是结构优化。国际市场布局进一步优化，对“一带一路”沿线国家出口的比重达到了30.1%。商品结构也持续升级，机电产品的出口占比已经达到了57.9%，高新技术产品出口占比达到28.3%，民营企业的活力进一步增强，出口占比已经超过一半，达到51.4%。