钱克明：“一带一路”倡议提出六年来取得显著成效

人民网北京9月29日电 （任妍） 9月29日下午，庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心第五场新闻发布会在梅地亚中心举办。商务部副部长钱克明指出，6年来，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，商务部秉持丝路精神，坚持共商共建共享的原则，扎实推进“一带一路”经贸合作，取得了积极成效。

钱克明指出，具体成效体现在以下五个方面：

一是贸易往来持续扩大。这几年中国与“一带一路”沿线国家的贸易额占整个对外贸易的比重不断上升，且质量也在提升。

二是双向投资不断深化。中国企业对沿线国家的投资累计已经超过1000亿美元。对外承包工程超过7200亿美元，沿线国家对中国的投资也达到了480亿美元。

三是重大项目和园区建设稳步推进。中马友谊大桥、亚吉铁路、瓜达尔港等一大批重大的项目落地，在沿线国家推进建设了一批境外经贸合作区，累计投资300多亿美元，为当地创造就业岗位达30多万个。

四是自贸区建设步伐加快。我国已经与13个沿线国家签署了5个自贸协定，推进RCEP谈判进入关键阶段，并与欧亚经济联盟实质性结束经贸合作协议谈判。

五是合作机制更加完善。已经与37个国家建立双边投资合作工作组，与5个国家建立贸易畅通工作组，与19个国家建立电子商务工作机制，与14个国家签署了第三方市场的合作协议。

谈及下一步工作规划，钱克明表示，将从以下五个方面推进：

一是搭建开放平台，精心筹备第二届中国国际进口博览会，持续办好中非经贸博览会等展会，帮助更多的“一带一路”国家的商品和服务进入中国市场。

二是开拓双向市场。深化与相关国家的发展战略、产业、项目和政策对接，积极扩大进口，促进贸易平衡，帮助企业与相关国家开展电子商务，与更多的国家商签自贸协定，推进已有的自贸协定升级。

三是畅通贸易通道。稳步推进中欧班列健康有序发展，积极拓展货源，促进贸易便利化。积极推进陆海新通道的建设，完善沿线物流基点、信息平台与供应链。

四是抓好重大项目建设。我们将按照高标准、惠民生、可持续的理念，打造一批综合效益好、各方都欢迎的大项目，实施一批有助于当地社会经济发展和民生改善的援助项目，扎实推进境外经贸合作区高质量发展。同时，还准备与更多的国家，特别是发达国家，包括一些国际组织，共同开展第三方市场的合作，争取实现“1+1+1>3”的效果。

五是强化管理服务。我们将加强国别产业指导、完善境外企业和对外投资联络服务平台，规范企业投资经营行为。对于在外的中资企业，我们将发挥好境外中资企业商协会的作用，通过加强行业的自律管理，来精准服务企业。

.