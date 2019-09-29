商务部：有信心有能力保持猪肉价格基本稳定

人民网北京9月29日电 （任妍） 9月29日下午，庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心第五场新闻发布会在梅地亚中心举办。商务部副部长钱克明指出，商务部从保障猪肉的供应、稳定市场价格方面，会同相关部门采取了一系列的措施，取得一定的成效。

钱克明表示，具体成效体现在两个方面：

一是加强储备调节。截至目前，分三批总共投放了中央储备猪肉3万多吨，第三批1万吨就是今天下午1点钟开始启动的，目的是增加国庆期间猪肉的供应。除了猪肉以外，还投放2400吨牛肉、1900吨羊肉。相关的地方商务部门也陆续开展了地方储备肉的投放工作。

二是扩大猪肉进口。今年积极扩大进口来源地，完善支持政策。1-8月份进口猪肉116.4万吨，同比增长40.4%。此外，还扩大替代品进口，1-8月份牛肉进口98万吨，增长53.6%；羊肉26.5万吨，增长16.6%；禽肉49.3万吨，增长了50.7%。

“这些工作的成效开始逐步显现。目前从市场监测数据来看，上一周，也就是9月16-22日这一周，中国36个大中市场食用农副产品价格小幅回升，猪肉平均批发价格为每公斤36.4元，比前一周略有下降。”钱克明表示，目前根据中央的统一部署，各部门、各地方正在扎实推进各项工作，促进生猪产能加快恢复，做好猪肉的进口和储备的调节。同时增加牛羊肉和鸡肉等市场供应。

“总的来看，我们有信心、有能力保障肉类市场的供应，保持猪肉价格的基本稳定。”钱克明说。