商务部部长钟山：第二届进博会采购商将大大超过首届

人民网北京9月29日电 （孙阳）9月29日，庆祝新中国成立70周年活动新闻中心第五场新闻发布会在京举行。商务部部长钟山在接受记者采访时表示，第二届进博会采购商将大大的超过首届，特别是境外采购商的数量将大幅度增加。因此，有理由相信，第二届进博会将比首届更有成效。

钟山表示，进博会是我国主动向世界开放市场的重大举措。商务部坚决落实习近平总书记“办出水平、办出成效、越办越好”的重要指示，精心筹备第二届进博会，各项筹备工作进展顺利。主要有三个特点：

一是规模更大。各国企业参展更加踊跃。去年首届展览面积是30万平方米，今年面积将达到36万平方米，增加了6万平方米，即便如此，仍然是“一展难求”，参加的国家、地区、国际组织和企业都将超过首届。

二是质量更高。今年已经有250多家世界500强和行业的龙头企业参展，比首届明显增加。今年将有更多的新产品、新技术、新服务“全球首发、中国首展”。第二届进博会采购商将大大的超过首届，特别是境外采购商的数量将大幅度增加。因此，有理由相信，第二届进博会将比首届更有成效。

三是活动更丰富。展会期间将举办数百场配套活动，增进国内外经济文化交流。首次设立“进博会发布”平台，既发布中国的重要政策，也有国际组织的研究成果等。

“在进博会期间，我们还将举办虹桥国际经济论坛，全球政、商、学、研各界的知名人士将到会演讲。进博会由中国创办、世界共享，为建设开放型世界经济注入活力、注入信心。我们坚信，在各方面的共同努力下，进博会的水平会越来越高，效益会越来越好，影响会越来越大。”钟山说。