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带钢价格或震荡走高

代明珠

2019年09月30日08:09  来源：经济参考报
 
原标题：带钢价格或震荡走高

　　本月带钢价格走势未形成明显的单边行情，价格处于上下波动的震荡格局，主因处于需求偏弱，下游采购多按需为主。成交好转则价格走高，成交走弱则价格下滑。中下旬，唐山环保力度加大，市场环保消息频现，消息刺激下北方地区带钢价格窄幅走高，但需求持续不温不火，期货及钢坯走势转弱，难以对带钢现货价格形成支撑，带钢价格走势进入下行通道，跌势延续至今，整体交投仍显谨慎。

　　9月27日，针对唐山市场带钢库存情况的调查显示，热轧带钢库存为22.31万吨，较上月降2.57万吨。目前库存处于高位，下降速度缓慢，致使价格上涨缺乏动力；下游需求复苏缓慢，镀锌厂家开工较去年同期下降，对带钢需求量减少，致使去库存能动力减弱，低需求、高库存现状导致带钢价格上行乏力。

　　9月带钢企业利润较上月涨势明显。本月带钢利润回升明显，但市场价格走势较为震荡，原料钢坯维持低位，利润空间窄幅增大，而带钢需求偏弱致使价格上行乏力，故而钢厂利润上行空间有限。

　　10月钢价运行情况或震荡走高。9月份的大力度环保检查没有推动价格走高，正处需求偏弱，高价致使市场难以接受；库存走势震荡走弱，仍难以提振现货市场信心，对市场支撑作用不太明显；随着国庆临近，及一系列限产政策推动下，钢价或止跌转涨。预计10月份带钢价格前期延续震荡上行，后期走势窄幅震荡，报价走势幅度在80-100元/吨。

(责编：邢郑、庄红韬)
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