商务部多措并举保障国庆市场供应

29日，记者从商务部获悉，商务部正在采取多重举措，保障国庆期间的市场供应。商务部会同国家发展改革委、财政部等部门，于当天开始开展第三次中央储备冻猪肉投放工作，此次共向市场投放中央储备猪肉10000吨。9月19日以来，累计投放中央储备冻猪肉30000吨。
此前一日，商务部副部长王炳南赴北京市奥士凯物美超市朝阳菜市场调研国庆市场供应工作。
王炳南强调，保障生活必需品供应是基本民生，是各级商务主管部门和流通企业的重要任务，要始终高度关注，及时掌握市场供应情况，组织流通企业做好稳价保供工作，切实保障民生。
“各类商贸流通企业要履行社会责任，加强货源组织，增加粮油、猪肉、牛羊肉、禽肉、蔬菜、水果等生活必需品备货量，适当增加商业储备。要根据节日消费新特点，增加优质商品和服务供给，更好满足消费升级需求。”王炳南说，节日期间商贸行业促销活动多、人流和物流集中，要做好安全风险防范和隐患排查治理，严防各类安全事故发生。
商务部表示，今年是新中国成立70周年，将坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，牢固树立以人民为中心的发展思想，指导各级商务主管部门及商贸流通企业，全力以赴做好市场供应工作，启动生活必需品日报监测制度，投放中央储备冻猪肉，平抑物价，组织开展产销衔接，切实保障国庆市场供应，确保人民群众度过一个欢乐、喜庆的国庆佳节。
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