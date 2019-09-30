中国推动更高水平开放

9月29日，庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心举办第五场新闻发布会。商务部部长钟山、商务部副部长兼国际贸易谈判副代表王受文、商务部副部长钱克明介绍了“推动更高水平开放，促进商务高质量发展”有关情况。钟山在会上介绍，中国对外贸易稳中有进，消费规模不断扩大，吸引外资形式乐观，中国经贸大国的地位进一步巩固。

中国成为全球第一贸易大国

“70年来，我国发生了翻天覆地的变化，商务事业也取得了辉煌成就。特别是党的十八大以来，我国经贸大国的地位进一步巩固，商务高质量发展稳步推进，为经济社会发展作出了重要贡献。”钟山表示。

这主要体现有5个方面——

消费水平大幅提升。经过70年发展，我国商品服务供给日益丰富，消费规模不断扩大，社会消费品零售总额从1952年的277亿元人民币，增长到2018年的38万亿元人民币，我国已成为全球第二大消费市场。消费连续5年成为我国经济增长的第一拉动力，对经济发展的基础性作用不断增强。

对外贸易居全球第一。我国进出口总额从1950年只有11.3亿美元发展到2018年的4.6万亿美元，成为全球第一贸易大国。外贸在促进增长、扩大就业、提高人民生活水平等方面发挥了重要作用，直接或间接带动就业1.8亿人以上。

吸收外资进入世界前列。利用外资规模不断扩大，2018年我国吸收外资是1383亿美元，居全球第二位。到去年底，累计利用外资2.1万亿美元，外资企业有96万家。

对外投资合作后来居上。2018年对外直接投资达到1430亿美元，居世界第二位。到去年底，我们对外投资存量接近2万亿美元，境外中资企业有4.3万家。

参与全球经济治理能力不断增强。共建“一带一路”倡议，得到了160多个国家和国际组织的积极响应，也得到了国际社会的高度评价。签署了17个自贸协定，在二十国集团、亚太经合组织、金砖国家等平台发出中国的声音，提出中国的主张，推动建设开放型世界经济，推动构建人类命运共同体。成立亚投行，成功举办中国国际进口博览会，为全球提供更多国际公共产品。

中国对外资非常具有吸引力

“今年以来，中国外贸面临了前所未有的挑战。”钟山说，“商务部按照党中央、国务院的部署，采取了多种措施，全力以赴稳外贸，推进外贸高质量发展，取得了积极成效。”

规模稳定。今年前8个月，外贸进出口20.1万亿元人民币，增长了3.6%。从全球看，中国的出口增速高于全球主要经济体整体水平。

质量提升。高技术、高质量、高附加值的产品出口快速增长，外贸新业态快速发展，跨境电商零售进出口增长了20%，市场采购贸易方式出口增长了11.2%。

结构优化。国际市场布局进一步优化，对“一带一路”沿线国家出口的比重达到了30.1%。商品结构也持续升级，机电产品的出口占比已经达到了57.9%，高新技术产品出口占比达到28.3%，民营企业的活力进一步增强，出口占比已经超过一半，达到51.4%。

王受文表示，今年上半年，中国经济发展的增速达到了6.3%，国内消费贡献了60%，这说明中国有巨大的市场，而这对外资是非常有吸引力。在自贸试验区建设进展方面，今年1-7月，前期设立的12个自贸试验区以面积不到全国国土面积的4‰，吸引了占全国14%的外资，占全国13%的进出口。

王受文表示，中国政府吸引外资的政策非常明确，一个稳定的吸引外资的环境对外资来说非常具有吸引力。同时，中国也采取了一系列的措施支持外商进入中国市场，在放宽外资准入方面也有非常显著的进展。“今年出台了《外商投资法》，加大了吸引外资的平台建设，一系列措施确保了外商投资企业能够顺利进入中国市场。”王受文说，“未来会进一步加大这些法律政策的实施，进一步扩大对外开放，更加优化利用外资的环境。整体上中国利用外资的形势是乐观的。”

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