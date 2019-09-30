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“世界之中国”的时代内涵

——瞩目新时代的中国与世界①

2019年09月30日08:21  来源：人民网－人民日报
 

　　“中国对世界的影响，从未像今天这样全面、深刻、长远；世界对中国的关注，也从未像今天这样广泛、深切、聚焦。”9月27日，在新中国即将迎来成立70周年之际，国务院新闻办公室发表《新时代的中国与世界》白皮书，系统介绍中国的发展成就、发展道路、发展走向，深入阐述中国与世界的关系，引导人们从更宏阔的视野看待中国，从更精准的角度把握中国与世界的互动。

　　正如白皮书所指出，中国是世界的中国，中国的发展与世界紧密相连。几天前，北京大兴国际机场正式投入运营，国际舆论场上赞叹之声扑面而来——不少人将“这个拥有全世界最大的航站楼之一的机场”誉为中国梦想、中国速度的化身，不少人感叹“应该向北京学习”。中国同世界的联系体现在方方面面。

　　70年间，在从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃中，中国取得的每一项成就，都让“中国之中国”色彩更加鲜明，也让“世界之中国”印记更加显著。中国成为世界第二大经济体、制造业第一大国、货物贸易第一大国、商品消费第二大国等，代表着中国在变化的世界格局中的分量。如何理解中国道路，如何分辨中国发展方向，如何与中国良性互动，已成当今世界的重要课题。

　　理解“世界之中国”，首先要看到，中国为世界和平与发展注入了正能量。中国坚持独立自主的和平外交政策，坚持和平共处五项原则。70年来，中国没有主动挑起过任何一场战争和冲突，没有侵占过别国一寸土地。中国主动裁减军队员额，积极参加联合国维和行动，一贯是坚定的和平力量。中国始终致力于国内建设与改革，坚持扩大开放、谋求共同发展。新时代中国开放的大门越开越大，意味着全球共同发展的蛋糕越做越大。

　　理解“世界之中国”，还要看到，中国的发展是世界的机遇。中国经济总量占世界经济的比重接近16%，中国对世界经济增长的贡献率接近30%。中国向高质量发展迈进，将给世界带来更高质量的机遇。麦肯锡全球研究院的研究报告认为，到2040年，中国和世界其他经济体彼此融合有望创造22万亿至37万亿美元经济价值，相当于全球经济总量的15%—26%。世界其他经济体和中国加强合作，将会创造出巨大的经济价值。

　　理解“世界之中国”，更要看到，中国梦与世界梦息息相通，中国追求国家富强、民族振兴、人民幸福，将为建设更加美好的世界贡献力量。世界处于百年未有之大变局，大变局虽然充满风险和挑战，但也催生新的机遇。以中国为代表的新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，有利于维护以联合国为核心的国际体系，实现国际公平正义。在为人民谋幸福、为民族谋复兴、为世界谋大同的道路上，中国积极推动建设新型国际关系、构建人类命运共同体，积极推动共建“一带一路”，积极推动新型经济全球化。中国致力于同各国携手开拓和平发展、合作共赢的康庄大道，中国智慧、中国行动、中国作用赢得国际社会广泛赞誉。

　　回首波澜壮阔的70年，中国人民为取得的成就感到自豪，但不会骄傲自满、止步不前。新时代的中国，走中国特色社会主义道路的决心不会改变，与其他国家互学互鉴、合作共赢的决心不会改变，与世界携手同行的决心不会改变。未来之中国，将以更加开放包容的姿态拥抱世界，同世界形成更加良性的互动，带来更加进步和繁荣的中国和世界。白皮书所言，正是“世界之中国”的时代内涵。


　　《 人民日报 》（ 2019年09月30日 05 版）

(责编：邢郑、庄红韬)
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