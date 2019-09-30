外贸总额4.6万亿美元！请查收来自中国市场的邀请函

庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心第五场新闻发布会现场。人民网记者 翁奇羽摄

从新中国成立初期到2018年，我国社会消费品零售总额从不足300亿元增至38万亿元，成为世界第二大消费市场；外贸总额从11亿美元增至4.6万亿美元，成为第一货物交易大国；利用外资、对外投资从无到有，分别达1383亿美元、1430亿美元，均位居世界第二......

9月29日下午，庆祝中华人民共和国成立70周年活动新闻中心第五场新闻发布会在梅地亚中心召开。商务部部长钟山、副部长兼国际贸易谈判副代表王受文、副部长钱克明分别回答记者提问，并亮出了新中国成立70年来，中国商务事业发展取得的这份“成绩单”。

一个小时的发布会里，一组组靓丽的数据、一个个精彩的案例、一项项喜人的成就彰显了大国商务发展的风范与自信，一幅中国商务事业的“发展画卷”在中外记者面前徐徐展开。

中国消费市场潜力够大

从新中国成立之初的百废待兴到现在成为全球第二大消费市场，中国商务人筚路蓝缕，艰辛探索社会主义市场经济建设之路。

“消费连续5年成为我国经济增长的第一拉动力，对经济发展的基础性作用不断增强。”钟山告诉中外记者。

经过70年的发展，商品服务供给日益丰富，消费规模不断扩大，社会消费品零售总额从1952年的277亿元，增长到2018年的38万亿人民币，我国已经成为全球第二大消费市场。

智能手机、小汽车走进千家万户，博物馆、购物中心24小时灯火通明，电子商务发展得如火如荼......如今的中国，处处涌现新业态、处处都是新模式。

中国的消费市场还有潜力可挖。

“2018年，我国家政服务业的规模达到了5762亿元人民币，从业人员超过3000万人，但还是满足不了需求。传统的服务消费不断发展，旅游文化、健康医疗、养老家政等新的服务业需求不断扩大，未来，在增加供给上下功夫。”钟山指出，“乡村消费方面，未来要着力推动工业品下乡、农产品进城。”

中国对外贸易韧性够足

在经济全球化大潮中，外贸是衡量一国经济发展的重要维度。

随着“市场多元化”“以质取胜”“科技兴贸”等战略相继实施，中国外贸实现跨越式发展。

“近期，国际形势较为复杂严峻，商务部在稳外贸过程中采取了哪些措施？”新闻发布会上，面对记者的提问，钟山介绍到：

稳外贸是我们国家“六稳”的重要内容。商务部按照党中央、国务院的部署，采取多种措施，全力以赴稳外贸，推进外贸高质量发展，取得了积极成效。总体为三个方面：

一是规模稳定，推动出台新的稳外贸措施，不断优化服务，提高外贸便利化水平。二是质量提升，高技术、高质量、高附加值的产品出口快速增长，外贸新业态快速发展。三是结构优化，国际市场布局进一步优化，商品结构也持续升级，民营企业的活力进一步增强。

钟山的回答，句句流露着自信。而数字，则更具说服力：今年前8个月，进出口20.1万亿元，增长3.6%。从全球看，中国出口增速高于全球主要经济体整体水平，中国外贸韧性够足。

中国支持外资真心实意

从建设深圳等经济特区，到设立国家级经开区，开放区域、开放领域不断扩大，出台利用外资“三法”，开放环境不断优化，中国日益成为外商投资的热土。

“如何来评判未来一两年外商投资中国的意愿和趋向？”面对外国记者的提问，王受文真诚答道：“中国支持外资是真心实意的。”

“2013年中国发布第一张负面清单，里面设限措施有190多条，现在限制外资、禁止外资的领域只有37条。”王受文举例，“我们还进一步采取措施，促进外资便利化。现在外资到中国来投资，不需要逐案审批，99%的企业到中国来，只要到工商监管部门注册就可以，只有不到1%的企业才需要审批。”

“中国利用外资的政策不会变，对外商投资企业合法权益的保护不会变，为各国企业在华投资兴业提供更好服务的方向不会变。”党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视利用外资，大大增强了外商在华投资信心，我国利用外资保持稳中向好的发展势头。

下午5时30分，庆祝新中国成立70周年活动新闻中心第五场新闻发布会在中外记者们经久不息的掌声中结束。

这掌声，送给新中国成立70年来商务事业取得的辉煌成就，更送给一代代披荆斩棘、奋斗不止的商务人。