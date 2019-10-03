原标题：广铁日均运客超200万人 广州南站单日发送旅客创新高

记者2日从中国铁路广州局集团有限公司获悉，广东和湖南等地国庆出行集中爆发，前两天日均发送旅客超过200万人。其中广州南站最高单日发送42万人，再创历史新高。

据广铁集团介绍，国庆前两日该集团累计发送旅客468万人，客流以广州、深圳、长沙等大城市为中心向周边城镇辐射为主。其中，中短途客流主要集中在粤湘省内主要城市间和两省之间，长途客流主要集中在广州和长沙往北京、上海、武汉方向。

随着网络不断密集，高铁在客流运输中占据的比例越来越高，目前占比已接近80%。华南高铁第一枢纽大站广州南站的作用也越来越凸显，前两日日均到发客流均超过70万人，10月1日广州南站单发送旅客人数达到42万人。

为满足国庆假期旅客出行需求，广铁集团两日内在京广高铁、沪昆高铁、广珠城际等高铁等线路增开列车453趟，其中增开高铁动车组375趟。

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