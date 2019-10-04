【画重点】“六稳”如何稳 发力显效看这里——外贸篇

观察我国外贸，无论是货物贸易，还是服务贸易，都稳中有进、稳中向好。

货物贸易层面，今年上半年，我国进出口总值14.67万亿元，同比增长3.9%。

服务贸易层面，今年上半年，我国服务贸易总额26124.6亿元，同比增长2.6%。

尽管面临各种困难挑战，我们仍做到货贸服贸两手抓、两手硬。

在国内外复杂严峻局面下，我们有能力、有信心、有条件实现外贸结构优化、稳中提质。

当然，要促进外贸稳中提质，还得在“质”上多下功夫，提升服务、品牌、技术、标准等全链条质量。

今年以来，我国也推出一系列举措促进外贸稳中提质，包括完善财税政策，强化金融支持，提升贸易便利化水平等。

(责编：赵春晓、吕骞)