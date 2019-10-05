原标题：2019中法投资对话启幕 探讨两国经贸合作新机遇

中新社巴黎10月4日电 (记者 李洋)当地时间10月4日，“2019中法投资对话”在法国巴黎大区工商会总部启幕，探讨中国消费升级对中法贸易合作带来的新机遇。

“2019中法投资对话”由中欧国际工商学院、法国巴黎大区工商会和法国中国工商会共同主办。巴黎大区工商会会长柯灵(Didier Kling)在欢迎辞中表示，近年来，中法关系日益密切，两国企业家也具有相互交流的强烈意愿。通过举办论坛来进行经济和文化方面的交流，有助于增强双方的理解和互信，并在此基础上共同探索互利合作的发展路径。

中国驻法大使卢沙野在主旨演讲中说，个别国家顽固推行单边主义、保护主义政策甚至发起贸易战，给世界经济带来巨大的不确定性和下行压力，经合组织(OECD)最新报告将今明两年全球经济增长预期分别调低至2.9%和3.0%，创2008年国际金融危机以来最低。但中国经济成功地顶住了外部压力考验。我们刚刚隆重庆祝了新中国成立70周年。经过70年不懈努力，中国经济已从一个小池塘成长为一片大海，具备了抵御狂风骤雨的能力。

卢沙野说，今年是中法建交55周年，中法政治互信达到新高度，两国合作共赢实现新突破，优势互补开辟新疆域。他呼吁共同呵护中法合作的良好氛围，共同提升合作的“含金量”，共同培育两国合作新的增长点，共同维护合作的积极形象。

卢沙野表示，今天距第二届中国国际进口博览会开幕还有整整一个月时间。我谨祝愿即将参加进博会的法国企业参展顺利，赢得更多订单，扩大法国产品在中国市场的能见度和知名度，为中法关系和互利合作发展作出积极贡献。

法国前总理德维尔潘在发言中说，当今全球形势发生了很多变化，大家要求同存异，共谋发展，积极探讨潜在的合作机会，促进经济繁荣以及财富的公平分配，这是全球经济合作的重要目标，也是举办此次活动的意义所在。

来自中法知名企业的高管以及500多位中法经济、企业界及媒体人士参加对话会。当天还举行了2019年“中法企业社会责任奖”颁奖仪式，中广核欧洲能源公司荣获了这一奖项。

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