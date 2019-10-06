原标题：大兴机场线将用电子计次票 限普通车厢本人限次使用

大兴机场线明天启用电子计次票

随着地铁大兴机场线开通运营，10月1日起，北京市将推出该线路的区间定期电子计次票(以下简称“电子计次票”)。据悉，北京轨道交通专门推出的特定区间的电子计次票种主要包括：草桥站至大兴机场站区段，45次票550元、30次票470元、20次票385元；草桥站至大兴新城站区段，45次票360元、20次票180元。

资料图：2019年9月25日，北京大兴国际机场正式投入运营。 中新社记者 盛佳鹏 摄

乘客持电子计次票乘坐大兴机场线，每次行程在付费区内最多可停留4个小时。如停留超时，乘客需按大兴机场线普通单程票最低票价补交车费。值得注意的是，车票仅于激活当月有效，一经激活不可退款。

电子计次票首次使用时需手动激活，并完成“人脸信息”录入等操作。电子计次票仅限大兴机场线普通车厢，本人限次使用。

新京报记者 裴剑飞

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