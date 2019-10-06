中国一次建成世界里程最长重载铁路 超1813.5公里

我国一次建成世界里程最长重载铁路
中国铁路版图新增一条纵贯南北的能源运输大通道。
近日，里程超1813.5公里的浩吉(内蒙古浩勒报吉至江西吉安)铁路开通。浩吉铁路纵贯中国南北，一跨长江，两跨黄河；历经毛乌素沙漠、陕北黄土高原、秦岭山脉、洞庭湖平原和赣西丘陵等地域；229座隧道，770座桥梁；设计时速120公里，规划年运输能力2亿吨以上。
这是继客运标杆京沪高铁后，中国货运铁路建设的新奇迹，是世界上一次建成、里程最长的重载铁路。
浩吉铁路都用了哪新技术新理念？
“设计先行，通过无数次论证，给出近乎没有瑕疵的全线最优方案，使浩吉铁路项目投资总额较可研批复减少220亿元。”铁四院副总工程师姚中华告诉科技日报记者。
浩吉铁路线穿越的东秦岭崤山山脉，古老地层受长期构造作用影响，围岩破碎，地质条件非常复杂。为给崤山隧道选线，设计人员先后5次深入大山进行方案研究，每次少则2个月，多则4个月，大规模采用遥感解译、综合物探、激光扫描等综合地质调查和勘察方法，前后详细研究比选了4大系列20余个方案。
自2011年开始勘察选址，2015年开工建设，至隧道贯通，历时近8年。
崤山隧道设计为两座单洞结构，左线全长22.751公里，沿线穿越21条断层破碎带，最大埋深达500米，长度位居国内隧道第五。
浩吉铁路建设还是各类新机械设备的大秀场。江西新余，素有“中国洞都”之称，浩吉铁路线走到这里，一口气串连了14座隧道，频繁遭遇溶洞、溶腔、突水、突泥、地下涌水、高瓦斯等高风险地质，建设者在全国首次使用仰拱初期支护封闭成环技术、推广液压自行式24米长栈桥等新设备，使掘进顺利推进。
“全线建设期间，首次运用了湿喷机械手、三臂凿岩台车、悬臂式隧道掘进机等大量新机械设备，研发使用了世界首台大断面异形土压平衡盾构机。在三门峡黄河公铁两用大桥、洞庭湖大桥上创新应用了多项桥梁技术，彰显了我国铁路建设自主创新综合实力。”国铁集团专家说。
据国铁集团相关负责人介绍，此次浩吉铁路建设中，中国制造、中国创造、中国建造同时发力，创新施工工法119项，取得专利165项，荣获科技奖60项，科研立项85项。
浩吉铁路运用了智能综合调度、智能牵引供电、基础设施智能运维、融合北斗的工务基础设施监测、智能大脑平台、综合安全大数据等多项技术。“全线33个牵引变电所，设备巡检采用智能视频系统和红外巡检系统。”中国铁建电气化项目负责人毕江海说，全天24小时，“巡检机器人”对设备运行状态进行移动跟踪监控。
1813.5公里的线路，分别在西安、武汉的调度中心进行远程监控。
“按以往铁路每隔40—50公里设一个牵引变电所来测算，全线减少近140人。智能牵引变电所有效解决了机车牵引功率大，造成牵引变电所回流电流过大的问题。”中铁电气化局三工区项目总工樊建飞说。
“浩吉铁路信息化建设，标志着我国货运铁路综合智能化关键技术取得新突破。”国铁集团负责人表示。
浩吉铁路是国家“十二五”规划和《中长期铁路网规划》的重大项目、 “北煤南运”国家战略运输通道，以及我国综合交通运输体系的重要组成部分。
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