原标题：跨省异地就医直接结算累计突破300万人次

新华社北京10月5日电 （记者张泉）国家医保局日前发布的数据显示，全国跨省异地就医住院医疗费用直接结算工作稳步推进，截至今年8月底，累计结算人次318万。

跨省异地就医住院费用直接结算是我国着力推动的便民举措，具体流程可概括为“先备案、选定点、持卡就医”，有利于解决患者异地就医过程中的垫资和跑腿报销问题，为流动人口和随迁老人等群体提供便利。

数据显示，今年8月，跨省异地就医定点医疗机构数量新增226家；基层医疗机构覆盖范围持续扩大，二级及以下定点医疗机构新增199家；当月跨省异地就医直接结算24.9万人次。

截至今年8月底，跨省异地就医定点医疗机构数量为21824家，二级及以下定点医疗机构19090家，国家平台备案人数468万。

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