原标题：九月末外汇储备较年初上升近二百亿美元——外汇储备规模稳定有支撑

10月6日，国家外汇管理局公布的数据显示，截至2019年9月末，我国外汇储备规模为30924亿美元，较年初上升197亿美元，升幅0.6%。

9月份，我国外汇市场供求保持基本平衡。受全球经济增长、主要国家央行货币政策、全球贸易局势、地缘政治因素等影响，美元指数上涨，主要国家债券价格下跌。汇率折算和资产价格变化等因素综合影响外汇储备规模。

在9月份的全球金融市场上，美元指数小幅上升，主要国家债券指数下跌，股票指数上涨。货币方面，美元汇率指数（DXY）从上月末的98.9上升至99.4，升幅为0.5%；非美元货币中，欧元下跌0.8%，英镑上涨1.1%，日元下跌1.7%。资产方面，以美元标价的已对冲全球债券指数（Barclays Global Agg Total Return Index USD Hedged）下跌0.5%；标普500股票指数上涨1.7%，欧元区斯托克50指数上涨4.2%，日经225指数上涨5.1%。

“我国外汇储备始终坚持多元化、分散化的投资理念，根据市场情况灵活调整、持续优化货币和资产结构，利用不同货币、不同资产类别之间的此消彼长关系，控制总体投资风险，保障外汇储备保值增值。”国家外汇管理局新闻发言人、总经济师王春英表示，随着中国经济贸易不断发展，外汇储备货币结构日趋多元，比全球外汇储备的平均水平更加分散。这既符合中国对外经济贸易发展及国际支付要求，也与国际上外汇储备货币结构的多元化趋势相一致，有助于降低中国外汇储备的汇率风险。

展望未来，我国外汇储备规模保持总体稳定仍有支撑。今年以来，在国际形势错综复杂的背景下，我国经济运行总体平稳、稳中有进，主要经济指标处于合理区间，经济结构持续优化，高质量发展积极因素增多。受此支撑，我国外汇市场运行平稳，外汇储备规模小幅波动主要受估值因素影响，规模总体保持稳定。

王春英表示，虽然国际经济金融环境不稳定不确定因素增多，全球经济增长放缓，贸易保护主义和单边主义上升，国际金融市场波动性加大，但我国经济发展有巨大的韧性、潜力和回旋余地，长期向好的发展态势没有改变，并继续推进全方位改革开放，这将为外汇储备规模保持总体稳定提供有力支撑。（记者 陈果静）

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