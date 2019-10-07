原标题：从供销社到新兴便利店，看中国街角“小店”70年变化

新华社北京10月6日电 题：从供销社到新兴便利店，看中国街角“小店”70年变化

新华社记者齐中熙

从凭票购买到无人收银，从定额配给到大数据决定门店商品，从遍布乡镇的供销社到新一代本土便利店，新中国成立70年来，中国的零售业发生着翻天覆地的变化。便利店正渗透到中国人民生活的方方面面。

新中国成立初期，供销社是当时零售业的代表，典型地反映了当时计划经济的生产、分配、交换和消费关系，在城市及农村建立了上下相连、纵横交错的零售网络。

“一有稀缺物品到货，供销社里总会排起长长的队伍。”从事运输工作的黄国源回忆起儿时的供销社，所有东西都要凭票证才能购买。

供销合作社算得上是中国本土便利店的前身。随着计划经济时代的结束，个体经济如雨后春笋般生长，另一种“便利店”形态开始全面取代供销社。它们存在于商业街、弄堂口、小区楼下，随处可见，被称为烟杂店、小卖部，提供“近邻式”的周到服务。

上世纪90年代初，“7-11”便利店首次引入中国大陆市场，在深圳开出5家门店。几年后，海外的便利店品牌罗森在上海开出了中国大陆的第一家店，全家便利店落户上海。

在洋品牌便利店四处开花的同时，中国也涌现出一大批本土连锁便利店品牌。如快客、苏果、好德等品牌，不过它们很少走出省份。因此，对于不同省份的人，虽然身边都少不了本土便利店的影子，名号却截然不同。

中国现代化便利店的繁盛和流行反映的是城市社会结构和人们生活方式的变化，尤其是24小时便利店的普及，更满足了都市人的夜间需求，使得他们有更多时间享受生活。随着互联网越来越融入人们生活，数字经济遍地开花。“数字化便利店”也应运而生。

在北京一家便利蜂便利店，“95后”姚洁文熟练地自助打了一杯咖啡，转身从货架上挑了一个小蛋糕，然后到自助收银机结账，整个过程不超过5分钟。

日中经济协会北京事务所所长岩永正嗣看在眼里，他正带领数十家日本企业代表到便利蜂便利店考察交流。最近两年多时间，这家便利店品牌已经在全国8个城市开了近千家门店，

“中国本土便利蜂这样数字化驱动便利店的模式令人眼前一亮。”岩永正嗣说，这些数字化便利店最大的不同在于，用互联网、数字化和移动支付等代替了传统人工主导的门店运营的模式。中国的新兴便利店正不断地给传统便利店带来启示和变化。

中国连锁经营协会的统计数据显示，我国目前拥有便利店10.6万家，就便利店密度而言与日韩等国还有差距。但从发展速度看，行业销售额和门店数量最近几年都呈现两位数增长。更重要的是，中国本土便利店正利用科技打破传统便利店的规则。

(责编：王静、初梓瑞)