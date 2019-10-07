原标题：上海加快推进第二届进博会13项重点项目

新华社上海10月6日电（记者郑钧天）记者从上海市住建委获悉，第二届中国国际进口博览会重点建设的13个项目正按计划加快推进，其中部分项目已建成投运。

在场馆改造方面，国家会展中心1号馆、2号馆由单层展馆改造成双层展馆，增加了近6万平方米的展览面积，以满足“一铺难求”的进博会展览需求。目前，该项目土建结构已基本完成，正全速开展机电安装，计划10月中旬完成验收和移交。

在配套市政设施方面，国家会展中心地下人行通道东段、西段，国家会展中心下沉广场段和虹桥进口商品保税物流仓库已完成竣工验收；二层步廊东延伸二期完成主体结构，计划本月建成投运。

据上海市住建委有关负责人介绍，国家会展中心地下人行通道和二层步廊东延伸二期等项目的建成，将在虹桥商务区与国家会展中心之间形成地面、地下、空中三位一体的人行交通系统格局，最大程度解决两个区域的互动联系，可大大促进会展服务的提升。

此外，二层步廊东延伸二期桥梁采用轻盈的脊骨梁和钢桁架结构，景观效果呼应虹桥商务区核心区和已建二层步廊，将为第二届进博会再添“美丽一笔”。

据悉，今年场馆内原有现场标识标牌等将被重新设计优化，为参展商及参展人员提供更清楚、更明确的指引路线。同时，为积极响应上海市垃圾分类的实施要求，今年进博会将按标准配置干湿垃圾桶；增加移动消防设施配置保障安全等。

值得一提的是，作为进博会重要配套项目——今年建设的虹桥进口商品保税物流仓库，将成为发挥进博会溢出效应的重要平台。

据上海市住建委有关负责人介绍，作为进口博览会功能辐射承接平台，虹桥保税仓库将引进符合资质要求的全球企业入驻平台，为高附加值外贸企业、国际名牌企业及消费客户群体打造常年保税仓储场所。该项目除可实现常年展示的交易功能外，还将开展保税物流相关业务，以满足进口商品展示、批发、零售等功能要求。同时，虹桥保税仓库还将通过制度创新，让消费者可以在场所内直接购物消费，充分放大进口博览会的带动效应和溢出效应。

(责编：王静、初梓瑞)