铁路迎来返程客流最高峰 7日预计发送旅客1679万人次

人民网北京10月7日电（记者乔雪峰）记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，10月7日，国庆假期进入最后一天，铁路迎来返程客流最高峰，预计发送旅客1679万人次，加开旅客列车1260列，是国庆假期加开列车数量最多的一天。铁路部门采取有力举措，最大限度提升运输能力，强化便民利民服务，努力让广大旅客出行更加方便快捷、温馨舒适。

10月6日，全国铁路发送旅客1463.5万人次，同比增加84万人次，增长6.1%，铁路运输安全平稳有序。其中，上海局集团公司发送旅客273.2万人次，同比增加21.5万人次，增长8.5%；广州局集团公司发送旅客197.9万人次，同比增加6.6万人次，增长3.5%；成都局集团公司发送旅客130.8万人次，同比增加11.6万人次，增长9.8%。

为应对返程客流高峰，各地铁路部门千方百计挖掘运输潜力，在热门方向增开旅客列车，强化安全服务保障，助力广大旅客顺利返程。哈尔滨局、上海局、南昌局集团公司与管内主要旅游城市交通、旅游部门对接，延长公交、地铁开行时间，加密接驳车次，在进站口、售票厅、检票口、站台等关键处所增加工作力量，开展志愿服务，引导旅客有序乘降；太原局、郑州局、西安局、济南局集团公司在部分重点火车站增设人工售票窗口和自助售取票机，增加进站通道、安检仪，方便旅客快速购取车票和进站上车；沈阳局集团公司加开沈阳、长春、大连前往北京、天津、呼和浩特、承德等方向旅客列车93列；呼和浩特局集团公司针对前往额济纳胡杨林景区游客持续增长的情况，对呼和浩特至额济纳的旅客列车扩编加挂，有效提升运能；武汉局集团公司加开去往南京、宜昌、荆州、天门、襄阳等方向旅客列车114列，对37列动车组重联运行；广州局集团公司加开前往广州、深圳、长沙等方向普速列车57列、动车组列车20列；南宁局集团公司加开、重联去往北京、广州、北海、桂林等方向动车组列车128列；成都局集团公司加开旅客列车153列，安排开行47列夜间动车组，部分旅游城市高铁最晚零点以后发车，为游客返程提供便利；兰州局集团公司加开动车组列车36列，重联动车组列车9列，加挂普速车辆101辆；青藏集团公司对前往拉萨方向的多趟旅客列车加挂车辆92辆，增加进出藏运输能力。

铁路部门提示广大旅客朋友，各大火车站进入返程客流高峰，已通过互联网、电话成功预订车票但尚未取票的旅客，请尽量提前取票，并携带车票及与票面信息一致的有效身份证件，提前到车站办理验票进站手续，以免耽误行程。

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