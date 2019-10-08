旅游需求旺 市场消费火

10月6日，游人在重庆市北碚区偏岩古镇游玩。国庆长假期间，北碚区不少市民避开高峰拥堵，纷纷选择近郊出游，享受假日休闲时光。 秦廷富摄（中经视觉）
“十一”黄金周期间，我国旅游消费市场呈现繁荣景象，表现在文化活动丰富多彩，爱国主旋律引领假日旅游市场。同时，全域旅游效果明显，游客深入体验城乡美好生活，夜间旅游方兴未艾；自驾游、家庭游、夜间游、赏秋游成为国庆假日旅游市场新亮点。此外，出境旅游市场繁荣，消费更趋理性——
本报北京10月7日讯 记者张雪报道：经文化和旅游部综合测算，“十一”黄金周期间，全国共接待国内游客7.82亿人次，同比增长7.81%；实现国内旅游收入6497.1亿元，同比增长8.47%。受景区降价、高速免费、文旅融合和监管有力等积极因素影响，游客满意度和获得感稳步提升。
“十一”黄金周期间，文化活动丰富多彩，爱国主旋律引领假日旅游市场。国家博物馆延长多个展览的展期，海南省博物馆每日开放至21时，江西省博物馆首次开启夜游模式，让游客体验不一样的“博物馆奇妙夜”。中央和地方文艺院团推出了丰富多彩的文艺节目。北京各院团共上演134台521场演出，同时开展了群众文艺演出、主题展览、书画交流、图书推荐等各类文化活动977项。
调查表明，66.4%的游客假日期间参观了人文旅游景点，59.45%的游客参观了历史文化街区，86.36%的游客参与了两项以上文化活动。红色旅游成为国庆假日旅游市场主旋律。调查表明，78.84%的游客参与了各式国庆庆祝活动。中共一大会址、南湖红船、杨家岭、西柏坡、古田会议旧址、香山革命纪念地等红色旅游景区迎来客流高峰。
全域旅游效果明显，游客深入体验城乡美好生活，夜间旅游方兴未艾。调查表明，44.96%的游客长假期间参与夜间旅游活动。体现社会主义建设成就的城市地标、重大交通和水利工程、高科技成果，成为“网红”打卡地。
自驾游、家庭游、夜间游、赏秋游成为国庆假日旅游市场新亮点。假日期间，“自驾游”关键词搜索热度上涨35%，甘肃、青海、新疆、贵州等地自驾路线登上热搜榜。调查表明，“十一”黄金周期间30.57%的游客选择了自驾出游。
出境旅游市场繁荣，消费更趋理性。“十一”黄金周期间，全国口岸日均出入境旅客达到198万人次，7天合计出境游突破700万人次。国人青睐的海外旅游目的地日趋分散，盲从跟游者越来越少。“十一”黄金周期间，除日本、泰国、马来西亚、新加坡、澳大利亚、法国、意大利、俄罗斯等传统目的地依旧火爆外，捷克、奥地利、匈牙利、斯洛伐克、波兰、克罗地亚、马耳他、柬埔寨等小众目的地旅游产品在线预订量同比增幅超两位数。
假日期间，各级文化和旅游部门负责人深入客流集散地和旅游企业明察暗访，督促消除安全隐患，确保游客安全，全国未发生重特大涉旅安全事故和重大投诉案件。
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