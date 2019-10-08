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专家：民营经济在全球化进程中大有可为

2019年10月08日15:51  来源：中国经济网
 
原标题：专家：民营经济在全球化进程中大有可为

【新时代民营经济和高质量发展】

经济日报-中国经济网北京10月8日讯（记者 李方） 民营经济如何发展起来？当前面临哪些挑战？未来如何走？近日，中国政策科学研究会经济政策委员会副主任徐洪才做客中国经济网“新时代民营经济和高质量发展”系列访谈，深入阐释民营经济相关问题。

　　解放思想助推民营经济发展

徐洪才指出，民营经济发展迅速，根本原因在于解放思想。改革开放以来，非公有制经济逐步发展起来，特别是党的十五大确立了“公有制为主体、多种所有制经济共同发展”的基本经济制度，市场机制充分发挥作用，令民营经济、个体经济、私营经济等获得较快发展，发挥了不可替代的作用。

四十多年来，在党的方针政策指引下，民营经济发展迅速，在带动就业、实现产值、创新发展、税收贡献等方面发挥着重要作用，成为推动我国经济发展不可或缺的力量。去年以来，在外部因素和内部因素、客观原因和主观原因等多重矛盾问题碰头下，民营经济发展面临较大下行压力。

2018年11月1日，习近平总书记召开民营企业座谈会并发表重要讲话，充分肯定了民营经济的重要地位和作用，提出大力支持民营企业发展壮大的六方面举措。

“总书记的重要讲话坚定了民营经济发展信心，民营企业家可以吃下定心丸，一心一意谋发展。”徐洪才说，“从根本上讲，社会主义市场经济体系建设、经济发展离不开民营经济。这是由基本经济制度所决定的，民营经济在其中发挥非常重要的作用。”

徐洪才指出，未来随着供给侧结构性改革深入、全面扩大开放，民营经济发展空间将进一步扩大。“随着混合所有制改革推进、‘一带一路’建设推进，民营企业在进一步融入现代化、全球化的过程中还将发挥重要作用，民营经济大有可为。”

如今，民营经济具备“五六七八九”的特征，即贡献了50%以上的税收，60%以上的国内生产总值，70%以上的技术创新成果，80%以上的城镇劳动就业，90%以上的企业数量。

　　未来高质量发展是核心

据不完全统计，座谈会后，22个中央有关部门和单位出台了54个支持民营经济发展的工作文件，各省党委政府也纷纷出台促进民营企业发展的意见，落实总书记提出的六方面举措。今年以来，各部门抓紧贯彻落实，取得了明显效果。

徐洪才指出，民营企业家最关心营商环境，如实现不同市场主体权利平等、机会平等、规则平等，真正落实竞争中性原则等。未来将通过进一步深化改革，营造更好的营商环境。“要形成共识，在制度、体制机制层面落实，在政策、法律法规层面进一步落实，保证民营企业的权益和地位。”

面对当前新的竞争环境和发展形势，徐洪才认为，民营企业应转变观念，不断提升能力和素质，用更加开放包容的心态整合社会资源，服务社会。“新时代民营企业需注重创新，包括更好地提效降本、创新商业模式，提供更多高质量的满足市场多样性需求的产品和服务，形成品牌和核心竞争力，特别是在技术进步方面。”

“挣快钱的时代一去不复返，未来高质量发展是核心，一定要提倡工匠精神。特别是面临新一轮全球化竞争背景下，民营企业家应苦练内功，把功课做足。”徐洪才建议，在弘扬企业家精神的同时，应从基础教育开始培育敢于冒险、张扬个性的精神，储备更多人才力量。 

(责编：冯粒、曹昆)
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