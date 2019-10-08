国庆假期网联处理跨机构支付交易4.33万亿元

新华社北京10月8日电（记者吴雨）记者8日从网联清算有限公司获悉，今年国庆假期（10月1日至10月7日），网联平台运行平稳，共处理跨机构支付交易85.94亿笔，金额4.33万亿元。

数据显示，网联平台10月1日交易量最高，单日超过12.90亿笔，金额超过6787亿元。今年国庆假期网联平台日均交易笔数比去年同期增长79.92%，日均交易金额比去年同期增长163.38%。

国家金融与发展实验室特聘研究员董希淼表示，从网联披露的日均交易笔数和金额增长情况来看，网络支付规模继续呈现快速增长，背后是大众支付偏好的转变，也是我国网络支付市场发展的写照。

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