9月份百城住宅均价涨幅继续收窄

今年前三季度，房地产市场调控政策持续发力，百城住宅均价呈现连续收窄态势。
根据中国房地产指数系统百城价格指数对全国100个城市新建住宅的全样本调查数据，9月，百城（新建）住宅平均价格为15051元/平方米，环比上涨0.31%，涨幅较8月收窄0.06个百分点。
值得一提的是，9月份百城住宅均价维持连续收窄态势。今年8月份，百城住宅均价为15004元/平方米，环比上涨0.37%，涨幅较7月收窄0.01个百分点。
从9月份住宅价格涨跌城市个数来看，64个城市环比上涨，30个城市环比下跌，6个城市与8月持平。与8月相比，9月价格环比上涨的城市数量减少5个；9月价格环比下跌的城市数量增加1个。同比来看，百城住宅均价较去年同期上涨3.56%，涨幅较8月收窄0.12个百分点。按中位数计算，9月份百城住宅价格中位数为9345元/平方米，环比上涨0.32%，同比上涨5.44%。另外，北京、上海等十大城市住宅均价为27219元/平方米，环比上涨0.34%，涨幅较8月扩大0.09个百分点；同比上涨2.58%，涨幅较8月扩大0.09个百分点。
回顾今年第三季度，在调控政策层面，监管层明确提出“不将房地产作为短期刺激经济的手段”。业内分析，这意味着“四限”调控仍将从紧执行，“房住不炒、因城施策”政策主基调未变。
在此基础上，地方省市调控政策纷纷升级。此外，房地产市场长效机制建设稳步推进，财政部、住建部明确住房租赁市场发展资金采取竞争性评审方式分配；南京、长春、合肥、南宁等地则进一步要求加快培育发展住房租赁市场。
“今年以来，各城市房地产市场波动频繁、分化加剧，一城一行情、一月一行情，尤其是当前楼市、地市成交明显下滑，部分城市库存风险再次浮出水面，且有加剧趋势；部分城市市场依然高歌猛进、部分项目仍能开盘日光，供不应求矛盾依然突出。”克而瑞地产研究中心相关分析人士指出，今年第三季度，楼市调控依旧从紧，热点城市调控政策再升级，多城商品房销售热度继续减退。“在这样的市场背景下，预计四季度各城市仍将延续一城一策、有收有放的精细化调控，并强化执行”。
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