多机构预测：9月基建投资增速继续上行

国家统计局将于18日公布9月及三季度国民经济运行数据。多机构预测，9月社零增速回升，制造业投资增速企稳，而受益于低基数和专项债发行提前，基建投资累计增速也有望继续上行。
工业方面，申万宏源宏观高级分析师秦泰指出，9月天气影响弱化，同时基建投资需求有望改善，制造业投资单月预计有所回升，叠加居民商品消费需求仍较稳定，整体工业品需求预计9月有所改善。在8月企业去库存幅度有所收敛背景下，预计后续汽车等行业生产端转为补库存或进一步带动9月工业增加值改善。预计9月工业增加值实际增速回升至6.2%左右。
华创证券首席宏观分析师张瑜也指出，9月工业增加值将有所反弹。9月日均耗煤同比大概率为正，好于8月，与用电相关的几个高耗能行业仍会有所反弹。
社零也有望继续回升。“8月社零增速在汽车销售的拖累下再度小幅回落至7.5%，但其他可选消费边际改善，必选消费延续稳健增长，一定程度反映前期个税减税、增值结构性减税对消费的持续促进，预计9月除汽车外的消费改善趋势将继续保持。而汽车销售预计较8月边际回暖。综合看，预计9月社零名义增速、实际增速分别回升至7.8%和5.8%，较8月分别回升0.3和0.2个百分点。”秦泰表示。
投资方面，兴业证券首席宏观分析师王涵指出，9月逆周期调控力度有所上升，包括减税降费、专项债以及降准等政策，制造业投资或有所回升，基建投资增速维持平稳。
华泰证券首席宏观分析员李超认为，制造业投资存在积极的结构因素。一是高技术制造业投资增长较快。国家加大对科创行业融资的支持力度，有望继续对相关投资起到拉动作用。二是技术改造投资增长较快。三是从今年末到明年一季度，PPI触底回升、工业企业盈利修复的逻辑，有望带动传统制造业投资增速企稳。
张瑜认为，受益于去年三季度的低基数及今年专项债的发行提前，基建累计增速预计继续上行至3.5%附近。
秦泰也认为，6月以来企业中长贷增长稳定，专项债发行速度较快；货币政策配合性操作下信用环境维持改善趋势；此外，近期政策强调不得将专项债资金用于土地储备和房地产相关领域，需落实专项债资金有效投资，挖掘投资需求潜力。预计1-9月基建投资（全口径）累计增速或小幅回升至3.5%。而四季度有望提前下发2020年专项债额度，9月降准延续信用环境向好态势，预计四季度基建投资增速仍将维持环比偏强趋势，全年累计增速或回升至4.7%左右。
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