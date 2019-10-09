人民网>>财经

多机构预测：9月基建投资增速继续上行

记者 班娟娟 北京报道

2019年10月09日08:23  来源：经济参考报
 
原标题：多机构预测：9月基建投资增速继续上行

　　国家统计局将于18日公布9月及三季度国民经济运行数据。多机构预测，9月社零增速回升，制造业投资增速企稳，而受益于低基数和专项债发行提前，基建投资累计增速也有望继续上行。

　　工业方面，申万宏源宏观高级分析师秦泰指出，9月天气影响弱化，同时基建投资需求有望改善，制造业投资单月预计有所回升，叠加居民商品消费需求仍较稳定，整体工业品需求预计9月有所改善。在8月企业去库存幅度有所收敛背景下，预计后续汽车等行业生产端转为补库存或进一步带动9月工业增加值改善。预计9月工业增加值实际增速回升至6.2%左右。

　　华创证券首席宏观分析师张瑜也指出，9月工业增加值将有所反弹。9月日均耗煤同比大概率为正，好于8月，与用电相关的几个高耗能行业仍会有所反弹。

　　社零也有望继续回升。“8月社零增速在汽车销售的拖累下再度小幅回落至7.5%，但其他可选消费边际改善，必选消费延续稳健增长，一定程度反映前期个税减税、增值结构性减税对消费的持续促进，预计9月除汽车外的消费改善趋势将继续保持。而汽车销售预计较8月边际回暖。综合看，预计9月社零名义增速、实际增速分别回升至7.8%和5.8%，较8月分别回升0.3和0.2个百分点。”秦泰表示。

　　投资方面，兴业证券首席宏观分析师王涵指出，9月逆周期调控力度有所上升，包括减税降费、专项债以及降准等政策，制造业投资或有所回升，基建投资增速维持平稳。

　　华泰证券首席宏观分析员李超认为，制造业投资存在积极的结构因素。一是高技术制造业投资增长较快。国家加大对科创行业融资的支持力度，有望继续对相关投资起到拉动作用。二是技术改造投资增长较快。三是从今年末到明年一季度，PPI触底回升、工业企业盈利修复的逻辑，有望带动传统制造业投资增速企稳。

　　张瑜认为，受益于去年三季度的低基数及今年专项债的发行提前，基建累计增速预计继续上行至3.5%附近。

　　秦泰也认为，6月以来企业中长贷增长稳定，专项债发行速度较快；货币政策配合性操作下信用环境维持改善趋势；此外，近期政策强调不得将专项债资金用于土地储备和房地产相关领域，需落实专项债资金有效投资，挖掘投资需求潜力。预计1-9月基建投资（全口径）累计增速或小幅回升至3.5%。而四季度有望提前下发2020年专项债额度，9月降准延续信用环境向好态势，预计四季度基建投资增速仍将维持环比偏强趋势，全年累计增速或回升至4.7%左右。

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved