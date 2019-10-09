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湖北自贸试验区：

改革红利形成吸引外资“强磁场”

郑明桥 柳 洁

2019年10月09日08:27  来源：经济日报
 
原标题：改革红利形成吸引外资“强磁场”

　　日前，美国百事公司旗下武汉百事可乐饮料有限公司与宜昌市签约，将在湖北自贸试验区宜昌片区建年产50万吨的百事系列饮料生产基地。此次百事公司在湖北追加投资，是首次在内地非省会城市新建饮料生产基地。“这是因为湖北自贸试验区及宜昌片区提供了超一流的投资环境，同时也因为我们看到区域市场呈现出快速增长的势头。”武汉百事可乐饮料有限公司董事长叶红汉说。

　　“自贸试验区已成为湖北对外开放的高地和外商投资的洼地。”湖北省商务厅厅长、自贸办主任秦军亮出了成绩单——两年多来，以制度创新为核心，以创新驱动发展为主攻方向，初步形成300多项制度创新成果，其中9项被国家层面采纳推广，86项在省内复制推广；截至今年6月，湖北自贸试验区累计实际使用外资31.7亿美元，进出口总额2159亿元人民币。

　　营造更好的开放型营商环境，湖北自贸试验区在“放管服”改革方面贡献了多个“全国率先”。武汉片区在全国率先推出“缩短企业开办时间办事流程图”，企业设立仅需1至2个工作日，产业项目审批仅需25个工作日，企业税务注销流程从20天压缩至最快只需20分钟，实施“互联网+监管”新模式，“八双五联”智慧监管等新举措，“放管服”改革经验被作为典型向全国推广。在武汉片区，注册一家公司仅需2天半时间。

　　宜昌片区则在全国率先推行涉税执法容缺容错、“多管合一”、信用可视化、网上金融服务大厅、港口岸电、申请材料递减制度等改革，企业开办、施工许可时间分别压缩到1.5个、21个工作日，电力报装时间压缩到75天以内；襄阳片区率先推行的工业项目“拿地即开工”新政。同时，加强对外开放通道建设，片区今年新开通3条班列，分别是襄西欧、襄钦马和襄阳至上海铁海联运国际货运班列，加上之前开通的襄汉欧、襄渝欧、襄阳—阳逻港、襄阳—宁波港4条国际货运班列，目前共开通7条国际货运班列。

　　在全国第三批入选的7个自贸试验区中，湖北自贸试验区被定位为战略性新兴产业和高技术产业聚集区，产业链成为吸引外资的主战场。武汉片区大力发展总部经济，依托国家存储器基地、国家信息光电子创新中心等重大项目平台，吸引一批国外行业龙头企业落户，逐步成为中国光通信领域最大的技术研发和生产基地。今年，法国施耐德电气又投资了新的生产线，施耐德电气（中国）有限公司可持续发展总监王萍认为，湖北自贸试验区的“开放十条”“招商十条”“文化科技十条”等政策措施，是对上海等先行先试自贸区经验的引进和吸收。

　　襄阳片区着力打造区域性生产性服务业高地，同时聚焦新能源汽车产业发展，打造中国新能源汽车之都。

　　今年上半年，该片区实际利用外资1.1亿美元；外贸出口11.06亿元，同比增长5%。

　　湖北自贸试验区宜昌片区生物医药、电子信息、新能源新材料、高端装备制造和现代服务业等六大主导产业初具规模，正着力培育工业经济、平台经济、物流经济三大千亿产业。该片区坚持“引进来”“走出去”并举，以具体项目推动深化开放。安琪集团在俄罗斯投资的酵母生产基地正式投产，成为俄罗斯最先进的酵母生产工厂；科力生集团从中亚年进口50亿方天然气项目年内将正式实施；百事可乐年产50万吨的百事系列饮料项目落户片区，成为百事中国在大陆地区产能最大、设备最先进、生产效率最高的生产基地。

　　据统计，两年多来，湖北自贸试验区累计新设企业2.56万家，其中外商投资企业185家。秦军表示，下一步，湖北将发挥自贸试验区先行先试的制度优势，实现带动联动发展；支持武汉片区打造芯、屏、端、网万亿产业集群；支持武汉、襄阳、宜昌3个片区积极参与构建长江创新驱动发展走廊，强化湖北自贸试验区内综合保税区、保税物流中心开放支撑作用。

(责编：杨曦、庄红韬)
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