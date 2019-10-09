人民网>>财经

国庆假期市场活跃消费火

张翼

2019年10月09日08:27  来源：光明日报
 
原标题：国庆假期市场活跃消费火

　　商圈街头五星红旗迎风飘扬，商场屏幕国庆盛典精彩直播……今年“十一”黄金周，消费市场洋溢着浓浓的喜庆氛围，假日消费繁荣兴旺，消费结构持续优化升级。据商务部监测，10月1日至7日，全国零售和餐饮企业实现销售额1.52万亿元，比去年同期增长8.5%。

　　景区熙熙攘攘，消费红红火火

　　国庆假期，北京的香山成为“火红”景点，位于山脚下的香山革命纪念馆和香山公园里的8处革命旧址人流涌动。追溯红色历史，缅怀革命先辈，7天假期，香山革命纪念地共计接待游客14.6万余人。

　　举国欢庆新中国成立70周年，红色旅游成为国庆假日旅游市场的一大亮点，北京、嘉兴、南昌、井冈山、遵义、延安等红色旅游热点城市受到游客欢迎。体现社会主义建设成就的城市地标、重大交通和水利工程、高科技成果成为最新旅游打卡地。北京展览馆举办的庆祝新中国成立70周年大型成就展吸引大批观众参观。国庆7天，全国共接待国内游客7.82亿人次，实现国内旅游收入6497.1亿元。

　　各地绿色食品、时尚服饰、智能家电、新型数码产品等商品销售红火。电商平台健康空调、空气净化器、智能门锁销量同比增长一倍以上。集购物、餐饮、娱乐等功能于一体的综合消费业态受到青睐，上海重点监测的8家购物中心、奥特莱斯销售额同比增长20%以上，安徽重点监测的7家城市综合体销售额同比增长21.2%。

　　“夜间经济”火爆，“首店经济”发光

　　玄武湖畔燃放焰火，引来数十万人观赏。650余岁的南京明城墙在大型彩灯装点下熠熠生辉……焰火晚会、灯彩、灯光秀、无人机表演点燃长三角人夜观热情。

　　上海徐家汇美罗城引进阿迪达斯FDD旗舰店，将成为全球首家展示阿迪达斯标志三叶草蓝形象店；尚嘉中心引进美国EVERLAST官方授权的上海首家品牌运营店，节日期间实现销售额同比增长两位数以上……首店不仅吸引人们“买买买”，还成为城市“打卡地”。

　　广州老字号点都德10月1日在南京开业，人气火爆；苏州市木渎大运城引入“江南大院”，吸引了不少顾客用餐，也带动了该综合体的整体消费……“签到”特色“网红店”，成为年轻人追捧的消费时尚和假期餐饮亮点。

　　商务部发布的信息显示，今年“十一”黄金周，购物、餐饮等传统消费亮点纷呈，“夜间经济”“首店经济”成为新亮点，个性化、品质化、智能化引领消费升级大潮，生活必需品市场供应充足，价格总体平稳。

　　各地特色步行街人气兴旺。杭州湖滨步行街改造后重新开街，日均客流量超过10万人次，武汉江汉路步行街黄金周首日客流量达30余万人次，上海南京路步行街、南京夫子庙步行街、重庆解放碑步行街、成都宽窄巷子、西安大唐不夜城步行街人流集中、消费旺盛，各大商家销售红火。

　　电影票房创纪录，新兴消费蓬勃发展

　　国庆假期，1亿多人次走进影院，国庆档电影票房累计突破48亿元大关，比去年同期增长1倍以上，创下“十一”黄金周票房纪录。《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》等主旋律大片收获好评如潮，共同创造了最具“温度”的国庆档期。

　　旅游、观影、看展、运动、读书等过节方式受到越来越多民众青睐。旅游、文化、体育等新兴消费蓬勃发展，各地博物馆、科技馆、文化馆、展览馆人头攒动。与庆祝新中国成立70周年相关的纪念品、收藏品、宣传品等也十分畅销，有效拉动了主题消费、爱国消费和红色消费。重点监测的影城、KTV、主题乐园等体验型消费场所客流量同比增长20%以上。

　　婚宴、亲朋聚餐、在线订餐成为国庆餐饮市场主角，大众化、特色化餐饮备受青睐。湖南、福建、甘肃等地婚宴预订火爆，部分地区酒店婚宴收入占当地黄金周餐饮收入五成以上。老字号餐饮、特色网红餐厅人气火爆，北京部分老字号餐厅销售额比平日增长1倍左右。黄金周期间，重庆、青海、湖北、四川、江苏等地重点监测的餐饮企业营业收入同比分别增长17.0%、16.3%、15.7%、14.0%和11.3%。

　　 （本报记者 张翼）

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved