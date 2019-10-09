原标题：国庆假期市场活跃消费火

商圈街头五星红旗迎风飘扬，商场屏幕国庆盛典精彩直播……今年“十一”黄金周，消费市场洋溢着浓浓的喜庆氛围，假日消费繁荣兴旺，消费结构持续优化升级。据商务部监测，10月1日至7日，全国零售和餐饮企业实现销售额1.52万亿元，比去年同期增长8.5%。

景区熙熙攘攘，消费红红火火

国庆假期，北京的香山成为“火红”景点，位于山脚下的香山革命纪念馆和香山公园里的8处革命旧址人流涌动。追溯红色历史，缅怀革命先辈，7天假期，香山革命纪念地共计接待游客14.6万余人。

举国欢庆新中国成立70周年，红色旅游成为国庆假日旅游市场的一大亮点，北京、嘉兴、南昌、井冈山、遵义、延安等红色旅游热点城市受到游客欢迎。体现社会主义建设成就的城市地标、重大交通和水利工程、高科技成果成为最新旅游打卡地。北京展览馆举办的庆祝新中国成立70周年大型成就展吸引大批观众参观。国庆7天，全国共接待国内游客7.82亿人次，实现国内旅游收入6497.1亿元。

各地绿色食品、时尚服饰、智能家电、新型数码产品等商品销售红火。电商平台健康空调、空气净化器、智能门锁销量同比增长一倍以上。集购物、餐饮、娱乐等功能于一体的综合消费业态受到青睐，上海重点监测的8家购物中心、奥特莱斯销售额同比增长20%以上，安徽重点监测的7家城市综合体销售额同比增长21.2%。

“夜间经济”火爆，“首店经济”发光

玄武湖畔燃放焰火，引来数十万人观赏。650余岁的南京明城墙在大型彩灯装点下熠熠生辉……焰火晚会、灯彩、灯光秀、无人机表演点燃长三角人夜观热情。

上海徐家汇美罗城引进阿迪达斯FDD旗舰店，将成为全球首家展示阿迪达斯标志三叶草蓝形象店；尚嘉中心引进美国EVERLAST官方授权的上海首家品牌运营店，节日期间实现销售额同比增长两位数以上……首店不仅吸引人们“买买买”，还成为城市“打卡地”。

广州老字号点都德10月1日在南京开业，人气火爆；苏州市木渎大运城引入“江南大院”，吸引了不少顾客用餐，也带动了该综合体的整体消费……“签到”特色“网红店”，成为年轻人追捧的消费时尚和假期餐饮亮点。

商务部发布的信息显示，今年“十一”黄金周，购物、餐饮等传统消费亮点纷呈，“夜间经济”“首店经济”成为新亮点，个性化、品质化、智能化引领消费升级大潮，生活必需品市场供应充足，价格总体平稳。

各地特色步行街人气兴旺。杭州湖滨步行街改造后重新开街，日均客流量超过10万人次，武汉江汉路步行街黄金周首日客流量达30余万人次，上海南京路步行街、南京夫子庙步行街、重庆解放碑步行街、成都宽窄巷子、西安大唐不夜城步行街人流集中、消费旺盛，各大商家销售红火。

电影票房创纪录，新兴消费蓬勃发展

国庆假期，1亿多人次走进影院，国庆档电影票房累计突破48亿元大关，比去年同期增长1倍以上，创下“十一”黄金周票房纪录。《我和我的祖国》《中国机长》《攀登者》等主旋律大片收获好评如潮，共同创造了最具“温度”的国庆档期。

旅游、观影、看展、运动、读书等过节方式受到越来越多民众青睐。旅游、文化、体育等新兴消费蓬勃发展，各地博物馆、科技馆、文化馆、展览馆人头攒动。与庆祝新中国成立70周年相关的纪念品、收藏品、宣传品等也十分畅销，有效拉动了主题消费、爱国消费和红色消费。重点监测的影城、KTV、主题乐园等体验型消费场所客流量同比增长20%以上。

婚宴、亲朋聚餐、在线订餐成为国庆餐饮市场主角，大众化、特色化餐饮备受青睐。湖南、福建、甘肃等地婚宴预订火爆，部分地区酒店婚宴收入占当地黄金周餐饮收入五成以上。老字号餐饮、特色网红餐厅人气火爆，北京部分老字号餐厅销售额比平日增长1倍左右。黄金周期间，重庆、青海、湖北、四川、江苏等地重点监测的餐饮企业营业收入同比分别增长17.0%、16.3%、15.7%、14.0%和11.3%。

（本报记者 张翼）

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