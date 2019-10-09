原标题：稳增长初见成效 小微经济逐步企稳

□ 小微指数连续两个月上升，说明政策效应较为显著。稳增长政策在小微经济领域已初见成效，尤其是积极财政政策的全面铺开，对基础设施建设和消费类行业的积极影响已经传导到小微经济领域，并在继续发挥积极作用。

□ 小微企业下一阶段需要针对性地研究相关政策，积极推动转型，实现小微经济逐步企稳。

进入2019年最后一个季度，各项宏观经济政策有序落实，显著影响着经济运行与社会发展。其中，有两方面政策对宏观经济的支持尤为突出，一是积极的财政政策更加积极，二是促进消费相关政策逐渐出台。这些政策的落地落实对宏观经济企稳回升起到了重要支撑作用。9月份“经济日报—中国邮政储蓄银行小微企业运行指数”（以下简称“小微指数”）为46.3，比上月上升0.2个点，连续两个月上升，说明政策效应较为显著。但外部贸易保护主义仍在继续发酵，内部经济结构调整也仍在继续，这些因素会让经济运行继续承压。小微企业下一阶段需要针对性地研究相关政策，积极推动转型，实现小微经济逐步企稳。

2019年8月份、9月份小微指数连续两个月上涨0.2个点，共计上升0.4个点，显示出稳增长政策在小微经济领域已初见成效，尤其是积极财政政策的全面铺开，对基础设施建设和消费类行业的积极影响已经传导到小微经济领域，并在继续发挥积极作用。

从分项指数来看，除成本指数为59.9，下降0.1个点，融资指数为49.0，与上月持平之外，其余六项分项指数均呈增长态势。其中扩张指数为45.4，信心指数为49.3，均上升0.1个点；绩效指数为45.9，上升0.2个点；市场指数为43.3，采购指数为45.6，风险指数为52.6，此三项指数均上升0.3个点。风险指数超过荣枯值且呈现连续上升的状态，显示出小微经济短期风险压力的释放。

从区域指数来看，除华北地区指数为45.5，下降0.1个点以外，其余五个区域小微指数均呈上升态势。其中经济最发达的华东地区为48.2，经济较弱的西北地区为42.4，均上升0.1个点，说明区域间差异化波动趋势放缓；东北地区为41.5，西南地区为47.3，均上升0.2个点；中南地区为49.8，上升0.3个点。区域指数同向波动特征开始显现。此前曾一度出现的东部恒强，中部不动，东北、西北、西南恒弱的情况也开始显著改善，这是小微经济先于宏观经济企稳的信号。

从行业运行指数来看，除建筑业指数为43.2，住宿餐饮业指数为49.5，分别下降0.1个点以外，其他行业指数均出现不同程度的上升。其中制造业指数为44.2，上升0.1个点；交通运输业指数为47.1，上升0.2个点；农林牧渔业指数为45.1，批发零售业指数为49.1，服务业指数为47.8，均上升0.3个点。小微企业行业运行指数的全面回暖，预示着小微经济的短期趋势向好。

小微经济出现阶段性向好趋势，长期因素是供给侧结构性改革各项政策逐步在宏观经济各领域有效实施，促进了小微经济企稳回升；短期因素是源于去年7月31日中央政治局会议提出做好稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期“六稳”工作要求后，积极财政政策全面铺开，并已逐渐触及小微经济领域。在此期间，金融服务实体经济力度也显著增强，但相关金融政策传导机制仍有待继续改善，以保证相关政策在支持实体经济运行的同时，进一步助力小微经济持续复苏。

（作者系天津市中国特色社会主义理论体系研究中心南开大学基地研究员）

(责编：杨曦、庄红韬)