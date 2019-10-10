原标题：三季度土地市场量价齐跌 房企拿地回归理性

近日，克而瑞地产研究中心监测的全国土地市场行情显示，2019年第三季度，土地市场形势较二季度更加严峻，在融资环境越发收紧的影响下，企业的拿地态度也转向审慎，市场整体呈现出环比量价齐跌的走势。

其中，一线城市第三季度供地积极性不减，虽然保障性地块仍是主流，但其中不乏优质宅地，如上海、广州均有稀缺宅地出让；二线城市受成交结构变动及调控政策等多方面因素的影响溢价率大幅回落；三四线城市由于市场预期不佳导致地市热度明显不及去年同期，成交体量更是同比大幅减少了15%。

事实上，自今年7月份开始，全国受监测的336城市土地市场成交量由高位逐渐下降至低谷；截至9月份，第三季度经营性土地成交建筑面积环比第二季度下降11%，同比去年第三季度降幅达到10%。

综合今年前三季度，受监测城市土地市场成交总建筑面积为164223万平方米，同比也下降了8%。

在土地价格方面，今年第三季度土地成交均价开始高位回落。其中，7月份土地成交均价为2686元/平方米，9月地价为2482元/平方米。第三季度的整体成交均价为2494元/平方米，环比下降12%。

“一方面是受到热点城市高价优质地块成交减少、成交结构变动的影响，另一方面是由于融资环境持续收紧，房企拿地积极性明显降低，底价成交地块比重明显上升，从而使得土地成交均价有所下调。”克而瑞地产研究中心相关分析人士说。

与此同时，由于房企拿地理性回归，三季度各线城市土地溢价率均显著回落。克而瑞数据显示，综合前三季度，土地成交溢价率为15%，与上半年溢价率相比下降3个百分点，和去年同期相比也降低了3个百分点。此外，第三季度重点城市的土地流拍数量较二季度明显升高。

针对四季度市场，该人士指出，冬季即将到来，许多北方城市会迎来停工期，对新开工等指标会产生一定负面影响；另一方面受到房企到位资金减少，融资难，资金面趋紧等因素制约，新开工面积增速也难有亮眼表现。综合而言，近期多数房企的拿地态度趋向审慎，尤其是对于核心一二线城市的高价地块，已有“无人问津”的现象。预计四季度地市延续低热度运行。

(责编：杨曦、庄红韬)