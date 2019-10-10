原标题：“黄金周”北京新房网签量创2014年来新低

“金九银十”叠加国庆假期，通常来说应是传统的房地产销售旺季，但实际上市场却稍显冷清。

在北京工作的王女士近期对此深有体会，作为一名“北漂”，今年11月份，王女士缴纳的社保将满足规定的年限，因此其购房规划也提上了日程，“十一”期间，王女士并未外出，而是留在北京看房。“其实我们从今年4月份就开始看房了，‘十一’再去看房的时候，发现之前看的一些二手房总价有的已经降价十几万，有的甚至降了三十几万、五十几万，房产中介告诉我们，基本上在网上看的报价都可以再谈的，现在是买方市场。”

诸葛找房数据研究中心监测数据也对此提供了佐证：2019年国庆黄金周，重点10大城市新房销售面积为77.22万平方米，与去年同期相比小幅下降8.1%。今年的黄金周楼市表现平平，10城新房成交量创近5年来新低。

“黄金周”北京楼市低迷：二手房网签41套

以北京市为例，诸葛找房数据研究中心分析师国仕英介绍称，2014~2019年，国庆期间，北京新建商品住宅网签量分别为538套、442套、216套、222套、235套及190套；二手住宅网签量则分别为56套、101套、209套、28套、44套及41套。

“2019年国庆假期，北京市新建商品住宅仅网签190套，创2014年以来新低；二手住宅网签量仅为41套，同比去年减少3套，也处于历史较低水平。可以发现，今年国庆期间北京房地产市场较为低迷。”国仕英进一步表示，“今年受房地产调控持续加码影响，购房者观望情绪浓厚，谨慎入市，加之国庆期间纷纷外出旅游，双重因素影响下，今年国庆期间北京新房、二手房网签量均出现回落。”

此外，链家APP数据也显示，北京市9月份带看次数为37.62万次，环比8月份的42.13万次，更是直接下跌了10.7%。

中原地产首席分析师张大伟表示，2019年的“金九楼市”未现，主要有几个原因：

首先，多个城市楼市逐渐开始出现冲高回落，房价调整开始出现从点到区域的现象，热点城市开始逐渐下行，购买力很难再支撑市场继续冲高。

2017年来，大部分热点城市楼市已经全面限价化，这种情况下，房地产市场已经没有淡旺季之分，市场更多地看限价政策的严格与否。

张大伟认为，2019年上半年的小阳春已经过去，预计“金九银十”将难以出现。

2016年底中央经济工作会议定调“房住不炒”，2017年北京出台3.17新政，此后北京楼市降温明显。

“金九”未现，银十难期？降价促销频现

国家统计局最新数据显示，一线城市8月份的二手房销售价格同比下降了0.2%，是去年6月以来的首次转降。

而“金九”也未能出现。链家、我爱我家、中原地产、麦田房产等机构的统计显示，9月北京成交量环比小幅上涨，但仍缺乏上升动力，呈低位波动态势。来自麦田房产的统计显示，截至9月29日，9月北京二手住宅网签12016套，环比上涨8%，同比去年则下降18%。

贝壳研究院的统计数据显示，二手房成交周期有所延长，9月北京链家客户成交周期环比延长5天至89天，为2017年以来的最高值。房源成交周期保持在100天的高位，进而导致业主继续选择降价促成交，调价中降价比例增至90.5%。

降价促销活动也频现。记者注意到，多家房地产商在不遗余力地推新楼盘，并打出了不少降价促销的购房优惠，一些特价房源单套优惠幅度甚至在200万元以上。新京报记者在链家APP发现，北京某楼盘，就推出了10套特惠房源，单套最高可省超80万元；也有楼盘推出了3套特惠房源，单套最高更是能直接省225万元。

(责编：冯粒、庄红韬)