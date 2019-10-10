年内最后一批电子式国债开卖

今天起至10月19日，今年最后一批储蓄国债（电子式）即将通过各家银行发行。虽然央行9月实施了普遍降准加定向降准，但本次国债的利率并没降，依然是3年4%，5年4.27%。

按照财政部、人民银行国债发行计划，定于2019年10月10日至19日发行2019年第十三期至第十四期储蓄国债（电子式）。第十三期至第十四期均为固定利率、固定期限品种。第十三期期限3年，票面年利率4%；第十四期期限5年，票面年利率4.27%。2019年10月10日起息，按年付息，每年10月10日支付利息。

两期国债面向个人投资者发行，以百元为起点并按百元的整数倍发售。以投资10万元为例，到期收益分别为三年总利息12000元、五年总利息21350元。这样的收益水平在降准、降息的大背景下，在稳健型投资产品中是相当具有吸引力的。记者了解到，目前北京地区大部分银行三年期大额存单的年利率是3.85%，五年期大额存单产品很少。理财产品中，虽然有三年期4.25%的产品，但不能随时赎回，流动性差。虽然本次国债的发行期长达10天，但往往一两个小时之内就会销售一空，建议投资者提前准备好资金。（记者张品秋）

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