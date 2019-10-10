原标题：贵州下达逾12亿元补助资金支持深度贫困地区脱贫

新华社贵阳10月10日电（记者施钱贵）记者从贵州省财政厅获悉，为支持贵州省贫困发生率10%以上的非极贫乡镇和未出列的1721个深度贫困村建设，确保如期全面打赢脱贫攻坚战，贵州省财政厅日前下达2019年深度贫困村及非极贫乡镇补助资金。

据了解，此次下达的专项扶贫补助资金共计125600万元，其中深度贫困村脱贫攻坚专项资金105250万元，贫困发生率高的非极贫乡镇补助资金（第一批）20350万元。贵州省财政厅要求，县级财政部门收到专项资金后，应当专款专用，保证资金按规定全部用于脱贫攻坚支出。

同时，贵州省财政厅还要求各地加强资金管理，加快支出进度。对专项资金做好全过程预算绩效管理工作，充分利用财政扶贫资金动态监控平台，加强对资金绩效管理工作的实时监控，及时发现问题并整改，切实提高财政资金使用效益。对违反规定使用的，一经查实，将按照相关法律法规进行处理。

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