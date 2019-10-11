原标题：我国矿业市场将进一步开放

2019中国国际矿业大会10月9日在天津开幕。记者从会上获悉，我国将进一步推进矿业市场开放。

自然资源部副部长凌月明在会上表示，目前我国已着手对矿产资源法进行修订起草工作，将全面推进矿业权公开竞争出让，严格限制协议出让，更加充分地保护矿业权人合法权益，更加平等地对待国内外各类市场主体。

凌月明说，年内自然资源部将推出一批优化矿产资源行政审批制度和流程、有序放开油气勘查开采市场、调整中央和地方矿业权审批权限等重大改革措施，不断完善对企业依法依规开展矿产资源勘探开发的激励机制，整合矿产资源储量评审、备案工作，建立矿产资源储量定期调查评价制度，加强矿业用地用海保障，鼓励矿山企业和社会资金投入风险勘查工作的积极性。

大会还发布了由自然资源部编制的《中国矿产资源报告2019》。报告显示，截至2018年底，中国已发现矿产173种，探明储量的矿种从新中国成立之初的十几种增至162种，成为世界上少数几个矿种齐全、矿产资源总量丰富的大国之一。

2018年，中国主要矿产中有37种查明资源储量增长，11种减少。其中，煤炭查明资源储量增长2.5％，石油剩余技术可采储量增长0.9％，天然气增长4.9％，主要矿产资源储量持续稳步增长。

报告显示，2018年，石油勘查新增探明储量9.59亿吨，天然气8311.57亿立方米，页岩气1246.78亿立方米。全国共探明地质数量超过亿吨的油田3处、超过3000亿立方米的天然气田1个；天然气水合物勘查方面，中国在南海北部优选重点海域启动了天然气水合物勘查试采先导实验区建设，首次钻获厚度大、纯度高、类型多、呈多层分布的天然气水合物矿藏。

煤炭、铜矿等重要非油气矿产查明资源储量同样保持增长。2018年，全国新发现矿产地153处。报告还显示，我国非油气矿产资源潜力巨大，2018年底，已预测固体矿产资源28种，埋深2000米以浅的平均查明率为26.0％。

(责编：杨曦、庄红韬)