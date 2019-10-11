人民网>>财经

中国发展不断给世界带来全新机遇

赵 青 王俊鹏 张 保 宋博奇

2019年10月11日08:42  来源：经济日报
 
原标题：中国发展不断给世界带来全新机遇

　　国务院新闻办公室9月27日发布《新时代的中国与世界》白皮书，海外舆论对此高度评价，认为白皮书客观反映了中国发展取得的巨大成就，同时指出中国发展正不断给世界带来全新机遇，中国提出的“一带一路”倡议、构建人类命运共同体等理念为世界实现包容性发展提供了中国方案。

　　白皮书发布后，越通社旗下的《消息报》在第一时间作了报道。报道援引白皮书内容指出，在中国共产党领导下，新中国70年来发生了翻天覆地的变化，创造了人类历史上前所未有的发展奇迹，中国用几十年时间走完了发达国家几百年走过的发展历程。报道说，中国进入了一个新的发展时代，如今正在更广泛、深入、持久地影响世界，世界也越来越关注中国。

　　阿联酋驻华大使阿里·扎希里告诉记者，《新时代的中国与世界》白皮书概述了中国的飞速发展，介绍了中国在政治、经济、文化、科技等各个领域的发展历程和未来发展方向，是对新中国成立70年历史的客观评价，既总结了过去取得的伟大成就，也直面未来挑战，勾勒出中国今后的发展宏图。

　　阿里·扎希里认为，对于阿联酋这样的发展中国家来说，中国的快速、全面发展正发挥着巨大启示作用。正如《新时代的中国与世界》白皮书所述，中国的确在很多发展领域是伟大的开拓者，摸索出了一条可借鉴的发展道路。阿联酋完全赞同中国在白皮书中所表达的构建人类命运共同体、建设更加美好世界的愿望。阿联酋坚信中国将为世界经济发展提供源源不断的稳定动力，并高度赞赏中国坚守多边主义、反对单边主义的方针政策。

　　柬埔寨皇家科学院公共关系主任孙桑表示，这份白皮书的发布正当其时，它反映了中国与世界的真实情况。我们必须承认，世界上有许多国家都从中国的发展中受益，柬埔寨就是其中之一。柬埔寨的发展得到了其他国家的大力支持，尤其是与柬埔寨拥有友好关系的中国。“报告中有一个观点我非常认同，即中国发展是世界的机遇。这是真实的中国，中国从来就不想独自繁荣。中国一直通过提供低息贷款或无息贷款等方式帮助他国，有时还向其他发展中国家提供无偿援助。”孙桑说。

　　也门议会议长巴尔卡尼表示，中国有一句谚语，“千里之行，始于足下”，这是从中国悠久的历史和中国人民的实践中总结提炼出来的。中国现在已成为世界第二大经济体，值得注意的是，此前很多国家是通过掠夺和奴役实现发展的，但中国取得现在的成就，是中国政府和人民通过不懈的努力所实现的。中国人民证明了，实现进步和发展并不一定意味着伤害其他国家和人民，这是给世界其他国家最好的启示。中国对其他国家的奉献多于索取，同时中国作为大国对待其他小国既不剥削也不霸凌，给国际关系树立了良好的榜样。巴尔卡尼说，中国坚持和平道路，愿与其他国家和谐相处，中国正向全世界传播繁荣、播撒希望，“一带一路”倡议就是其中的方式之一，相信“一带一路”倡议将把世界带向更美好的未来。

(责编：杨曦、庄红韬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉　　新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】

财经

压减数千亿涉企收费举措细则将出　　进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】

财经

一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降　　今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】

财经

一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%　　中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】

财经

人社部：6248亿余元养老金到账运营　　人社部：6248亿余元养老金到账运营 回应“2035年养老金将要用光”时称，能够保证长期按时足额发放 新京报讯 (记者马瑾倩 吴为)昨日，人社部召开2019年第一季度新闻发布会。就媒体求证“2035年养老保险金将要用光”…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2019 by www.people.com.cn. all rights reserved