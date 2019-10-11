原标题：中国发展不断给世界带来全新机遇

国务院新闻办公室9月27日发布《新时代的中国与世界》白皮书，海外舆论对此高度评价，认为白皮书客观反映了中国发展取得的巨大成就，同时指出中国发展正不断给世界带来全新机遇，中国提出的“一带一路”倡议、构建人类命运共同体等理念为世界实现包容性发展提供了中国方案。

白皮书发布后，越通社旗下的《消息报》在第一时间作了报道。报道援引白皮书内容指出，在中国共产党领导下，新中国70年来发生了翻天覆地的变化，创造了人类历史上前所未有的发展奇迹，中国用几十年时间走完了发达国家几百年走过的发展历程。报道说，中国进入了一个新的发展时代，如今正在更广泛、深入、持久地影响世界，世界也越来越关注中国。

阿联酋驻华大使阿里·扎希里告诉记者，《新时代的中国与世界》白皮书概述了中国的飞速发展，介绍了中国在政治、经济、文化、科技等各个领域的发展历程和未来发展方向，是对新中国成立70年历史的客观评价，既总结了过去取得的伟大成就，也直面未来挑战，勾勒出中国今后的发展宏图。

阿里·扎希里认为，对于阿联酋这样的发展中国家来说，中国的快速、全面发展正发挥着巨大启示作用。正如《新时代的中国与世界》白皮书所述，中国的确在很多发展领域是伟大的开拓者，摸索出了一条可借鉴的发展道路。阿联酋完全赞同中国在白皮书中所表达的构建人类命运共同体、建设更加美好世界的愿望。阿联酋坚信中国将为世界经济发展提供源源不断的稳定动力，并高度赞赏中国坚守多边主义、反对单边主义的方针政策。

柬埔寨皇家科学院公共关系主任孙桑表示，这份白皮书的发布正当其时，它反映了中国与世界的真实情况。我们必须承认，世界上有许多国家都从中国的发展中受益，柬埔寨就是其中之一。柬埔寨的发展得到了其他国家的大力支持，尤其是与柬埔寨拥有友好关系的中国。“报告中有一个观点我非常认同，即中国发展是世界的机遇。这是真实的中国，中国从来就不想独自繁荣。中国一直通过提供低息贷款或无息贷款等方式帮助他国，有时还向其他发展中国家提供无偿援助。”孙桑说。

也门议会议长巴尔卡尼表示，中国有一句谚语，“千里之行，始于足下”，这是从中国悠久的历史和中国人民的实践中总结提炼出来的。中国现在已成为世界第二大经济体，值得注意的是，此前很多国家是通过掠夺和奴役实现发展的，但中国取得现在的成就，是中国政府和人民通过不懈的努力所实现的。中国人民证明了，实现进步和发展并不一定意味着伤害其他国家和人民，这是给世界其他国家最好的启示。中国对其他国家的奉献多于索取，同时中国作为大国对待其他小国既不剥削也不霸凌，给国际关系树立了良好的榜样。巴尔卡尼说，中国坚持和平道路，愿与其他国家和谐相处，中国正向全世界传播繁荣、播撒希望，“一带一路”倡议就是其中的方式之一，相信“一带一路”倡议将把世界带向更美好的未来。

(责编：杨曦、庄红韬)