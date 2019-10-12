原标题：激发假日消费市场潜力

10月3日，游客在湖南省江永县千年古村上甘棠村游览。“十一”黄金周期间正值金秋时节，游客在大自然中尽情享受美丽秋色。 田如瑞摄（中经视觉）

10月2日，四川省遂宁市圣莲岛景区40余万株百合花、醉蝶花等竞相绽放，成了游客赏花游玩的好去处，不少游客置身花海拍照留念。 刘昌松摄（中经视觉）

文化和旅游部的数据显示，今年“十一”黄金周期间，全国共接待国内游客7.82亿人次，同比增长7.81%；实现国内旅游收入6497.1亿元，同比增长8.47%。这再一次证明，消费对经济发展具有基础性作用。如何进一步激发旅游市场消费潜力，满足群众对高品质旅游的需要？广大读者畅谈了自己的看法和期待。

优质服务亟需跟上

周芳元

旅游业的发展，不仅满足了群众日益增长的旅游消费需求，同时也带动了地方经济的发展，是一举多得的好事。但是，现实中旅游景区依然还存在着诸多不尽如人意的地方，要抓住假日消费的市场机遇并提供优质高效的服务。

让宣传和服务名副其实。不少景区为了吸引游客，制作了大量的宣传广告，然而，景区实际情况却与广告中的描述大相径庭。这让不少游客在游历完后有一种上当受骗的感觉，损害了消费者利益。作为景区管理者，需要牢固树立“游客好评就是最好的广告”理念，让宣传与服务相配套，千万不能说一套做一套，需要强化景区服务质量，不仅要把游客引进来，还要让游客留得住，更要使游客还想来。

详细规划客流量，搞好配套服务。景区需要有长远的发展规划，更需要有详细的应对预案，千万不能因为利益而让游客量超过景区的承载力。景区的容量有限，游客超量，相关的服务难免会打折扣。适应景区发展的配套服务需要时时更新，要让游客吃得放心、玩得开心、住得舒心，充分考虑到每一个细节，让服务无处不在，全面对接顾客的合理要求。

加强景区工作人员管理，设置相关投诉电话。实现优质服务，景区工作人员的管理至关重要，确保各项工作严格落实到位。游客有不满意的地方可以随时随地对相关服务进行投诉，景区需要对投诉高度重视，及时安排人员进行整改，投诉情况纳入相关服务工作人员的绩效考核。

（作者单位：湖南省浏阳市浏阳河中学）

下决心摆脱“门票依赖”

祝建波

对于景区而言，门票收入是其维持运营的必要保障，在符合规定的条件下合理售卖门票，游客支付一定费用属正常市场行为。然而，如果景区收益全部靠门票，甚至把门票视为地方财政的“提款机”，这就使门票变了味儿。

实际上，一个地方要在旅游经济上有所作为，绝不能狭隘地盯着旅游门票。旅游经济是典型的“眼球经济”和人气经济，旅游业应包括吃、住、行、娱乐、购物、交通等多个要素。在大众旅游时代，景区管理者只有主动适应旅游业高质量发展的要求，搬走高价门票这块绊脚石，以免费惠民、升级服务等方式，为游客提供舒适、便捷又具有差异化或富有内涵的体验和服务，才能赢得更多游客，继而实现旅游业和相关产业的发展。

因此，旅游景区可以学习杭州西湖景区的经营思路，舍弃门票的“小芝麻”，换取旅游经济发展的“大西瓜”，即以景区为圆心，以整个区域为半径，把整个区域都当作景区。景区摒弃门票经济，表面上看貌似在做赔本买卖，实际展现的却是一种新的旅游产业发展思路——虽然门票收入减少了，但是游客会增多，在景区产生的消费自然也会相应增加。西湖免费开放10多年，旅游总收入持续增长就是很好的例证。

当然，由于各地景区发展阶段、发展禀赋不尽相同，全面推广免票的时机或许并不成熟，但能够免费开放的景区要尽快免费开放。景区门票降价乃至免费开放，从而回归其应有的公共属性，既是公众共同的愿望，也是共享发展理念在旅游领域的具体体现。

（作者单位：山东省诸城市实验幼儿园）

积极鼓励错峰出游

郑 文

刚刚过去的“十一”黄金周，旅游市场呈现出繁荣景象。但也要看到，假日“赶集式”的旅游方式给景区带来了巨大的冲击，让不少游客有“花钱找罪受”的感叹。同时，交通行业也承受了巨大的压力，尽管这几年国家加大了道路交通建设，便捷的交通也使更多人选择自驾游，加之高速公路实行免费通行，道路交通运力资源显得捉襟见肘。

如何化解假日经济带来的“幸福烦恼”，让群众拥有高质量的休闲方式，笔者认为，错峰出行是有益尝试。

早在2015年8月份，国务院办公厅下发《关于进一步促进旅游投资和消费的若干意见》提出，要优化休假安排，激发旅游消费需求。鼓励弹性作息，有条件的地方和单位可根据实际情况，依法优化调整夏季作息安排，为职工周五下午与周末结合外出休闲度假创造有利条件。可以说，这样的制度安排很有针对性。错峰出游群众才能享受到价有所值、高质量的旅游服务。

当然，错峰出游需要有效落实带薪休假制度，让群众能够带着一份轻松愉快的心情去游览祖国的大好河山，进一步提高公众的幸福指数。同时，旅游服务业也要转变发展思路，降低出行成本，例如淡季票价优惠或免费等，让公众得实惠，培育错峰出游的公共意识，从而实现旅游业淡季不淡，进一步推动旅游服务业的健康发展，使休闲旅游更有品质和品位。

（作者单位：江西湖口县政府办）

大力发展夜间经济

丁慎毅

据报道，为了推动夜间经济发展，上海市放宽了夜间外摆管制、增加夜间停车位、出租车候客点、夜班公交线路，同时借鉴国外经验，在全国第一个建立了“夜间区长”“夜生活首席执行官”制度。

如今，随着我国消费者收入水平不断提高，人们的消费已不局限于解决温饱问题，而是希望有更多精神层面的满足。对于一些旅游城市来说，游客在结束白天的快节奏游览之后，还十分期待参与一些夜间旅游和休闲项目，以便深度了解这座城市的历史文化底蕴。这为发展夜间经济奠定了市场基础。不仅是上海，北京、天津、南京、重庆、西安等地此前也已推出过发展夜间经济的相关政策，为城市发展开发新的经济增长点。

当然，发展夜间经济需要解决一些现实问题，夜间经济的安全、服务质量、噪音、垃圾等问题如果解决不好，必然使夜间经济的预期效应打折，甚至影响社会和谐。这就需要政府相关部门尽快出台相应政策，积极推动社会各方充分参与，通过设立“夜间区长”和“夜生活首席执行官”统筹协调，鼓励商户圈联合自治，稳妥平衡相关群体的利益诉求。此外，还应完善交通、环境、水电等城市基本公共服务，探索建设商务休闲、健身娱乐、音乐书吧、特色餐饮等符合特定人群消费特色的集聚化、规模化夜间经济区域，最大限度地避免扰民，为消费者提供良好体验。

（作者单位：山东省淄博市广播电视台）

景区“一元午餐”值得推广

宋鹏伟

据报道，今年国庆长假期间，河南老君山景区气温较低，为让游客吃上一顿热乎午餐，景区连续第三年推出“一元午餐”，还在原来的基础上作了升级。新升级的“一元午餐”除了有传统的素面，还增加了蒸红薯、蒸芋头、鹌鹑蛋、黄瓜段和小番茄等。

出门游玩，人生地不熟，游客消费一怕贵，二怕受骗。以吃饭为例，一瓶矿泉水、一碗泡面的价格，都可能是景区外的数倍，更别说热气腾腾的饭菜了。在出游成为全民休闲方式之后，不少人感叹在景区里“吃不起”，有人为了省钱而自带干粮，有的则干脆在饭点到来之前匆匆结束行程。因此，与其让游客们赶来赶去挣不到钱，还不如主动提供便宜的特色餐食，游客们吃得干净放心不说，也能尽可能地留住游客，提升他们的消费体验。

“一元午餐”的走红就说明了这一点。从价格看，“一元午餐”几乎是免费；从文化看，一碗当地糊涂面、几块蒸红薯、蒸芋头、黄瓜段等，既能让游客吃饱，又品尝到了地方特色；从食品安全看，食材均是从当地贫困户手里收购，由当地食药监局工作人员监督，统一制作配送，游客吃得放心。可见，“一元午餐”背后体现了管理者的创新意识与智慧，已成为该景区一道亮丽的人文景观，并以此实现了“游客增多，服务升级”的良性循环。

“一元午餐”的走红，也启示经营者，守着自然景观和文物古迹吃老本的做法已经过时。与那些还未摆脱“门票经济”，甚至是过度商业化的景区相比，以游客为本、注重消费体验的做法才是正确的发展方向。一方面，他们以切实有效的举措缓解了“吃饭难”“吃饭贵”“停车难”等旅游痼疾；另一方面，旅游打卡不是“一锤子买卖”，良好的口碑得以宣传扩散，形成差异化的品牌，吸引更多游客慕名前来，甚至是“二刷”“三刷”。

这正是全域旅游的发展思路，即从单一景点景区建设和管理到综合目的地统筹发展转变，从门票经济向文化经济和产业经济转变，通过基础服务设施的共建共享，不断满足游客多元化的消费体验。由此来看，每一次的旅游旺季也是景区的营销宣传旺季，任何以“游客为本”做出的努力，都有助于景区的长远发展。

（作者地址：山西省太原市新建路78号）

(责编：杨曦、庄红韬)