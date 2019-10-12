原标题：我国将大力推进先进制造技能人才培养

在11日举行的“2019年中国技能大赛——第三届全国工业机器人技术应用技能大赛”新闻发布会上，工业和信息化部人事教育司副司长傅建奇表示，我国将大力推进以工业机器人应用为代表的先进制造技能人才培养，适应先进制造业发展要求。

傅建奇说，当前，我国制造业人才队伍在总量和结构上都难以适应制造业高质量发展的要求，高素质人才占比明显偏低，以工业机器人高技能人才为代表的、既懂制造技术又懂信息技术的复合型人才更是“缺而又缺”。举办此次大赛，就是要发挥竞赛选拔的“风向标”“指挥棒”作用，拓展发展通道，让更多优秀的高技能人才脱颖而出。

按照安排，第三届全国工业机器人技术应用技能大赛决赛将于2019年10月18日至20日在山东济南举办，通过赛事等多种方式遴选人才，加强高技能工匠培育。

(责编：杨曦、庄红韬)