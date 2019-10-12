原标题：【国际锐评】坚持求同存异 务实解决问题

新一轮中美经贸高级别磋商11日在华盛顿结束。两天时间里，双方在两国元首重要共识指导下，就共同关心的经贸问题进行了坦诚、高效、建设性的讨论。双方在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展。双方讨论了后续磋商安排，同意共同朝最终达成协议的方向努力。

这样的结果值得肯定。它表明，中美双方用理性务实的态度，朝着解决问题的方向迈进一步，避免贸易摩擦进一步升级和扩散，顺应民意，符合国际社会普遍期待。

罗马非一日建成。中美作为世界前两大经济体，经贸问题错综复杂，解决起来不可能一蹴而就。经过一年多的打打谈谈、几经波折，双方应该看到，坚持求同存异，先从分歧较小的议题入手达成共识，由易到难，循序渐进，让一个个阶段性目标累积成最终协议，显然是更切实际的解决问题办法。

以农产品为例，中美在农业领域互补性很强，开展农业贸易符合双方共同利益。中国每年有90%左右的大豆依赖进口，近期受供需关系趋紧影响，猪肉价格上涨压力较大。基于市场化原则和世贸组织规则，中方自美采购一定数量大豆、猪肉等农产品，既有助于解决美方对中美贸易差额的关切，也有利于填补国内需求缺口和保持合理的市场价格，促进国内产业结构升级。

再比如汇率问题，中方多次在国际场合表示坚持市场决定的汇率制度，不搞竞争性贬值，不将汇率用于竞争性目的，也不会将汇率作为工具来应对贸易争端等外部扰动。这与美方的关切一致。汇率问题与国际贸易息息相关，双方此次在这一问题上取得实质性进展，有助于继续推进其他议题的谈判。

一年多的事实充分表明：加征关税解决不了问题，只会对中美双方以及国际社会造成越来越深的伤害。美国供应管理协会最近发布的数据显示，美国9月制造业采购经理人指数（PMI）降至47.8，为2009年6月以来最低值，显示美国经济衰退风险上升。国际货币基金组织新总裁格奥尔基耶娃9日指出，贸易战正在对世界经济造成严重冲击和影响，到2020年将拖累世界经济0.8个百分点。美中贸易委员会和美国商会负责人9日明确表示，美国工商界不希望看到加征关税，希望中美双方最终找到解决分歧、停止贸易战的办法。显然，双方在本轮磋商中所展现的务实态度与求同存异做法，是防止贸易战升级的理性之举。

历史是现实的镜子。回顾中美建交40年，两国有合作，有竞争，甚至出现过危机，但正是由于坚持求同存异，以暂时搁置争议的务实方式寻求最大共识，双方搭建起和解的框架。今天，求同存异同样是中美经贸磋商取得进展的关键所在。特别是随着双方磋商的推进，谈判难度越大，就越需要保持相向而行，不意气用事，不求全责备，不偏离正轨，在平等和相互尊重基础上一步步朝着解决问题的方向不断努力。

中国始终从战略高度和长远角度看待问题，深知中美合则两利，斗则俱伤，有一千条理由把中美关系搞好，没有一条理由把中美关系搞坏。中方愿意以冷静的态度通过磋商与合作解决问题，但在重大原则问题上决不让步，做好了应对各种情况的准备。

站在新中国成立70周年的历史节点，中国人比以往任何时候都更加深刻地认识到发展来之不易，也更加清楚没有什么比办好自己的事更重要。无论形势如何变化，中国都将不断深化改革、扩大开放，实现经济高质量发展，以不变应万变。（国际锐评评论员）

(责编：庄红韬、杨曦)