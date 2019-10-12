社评：中美磋商有积极成果，保持淡定继续向前

新一轮中美经贸高级别磋商星期五在华盛顿结束，特朗普总统会见了刘鹤副总理。双方第一时间披露的信息显示，这次磋商取得一些进展。双方同意继续相向而行，共同朝最终达成协议的方向努力。
在这次经贸磋商举行之前，舆论一度不太看好磋商结果。美方在谈判开始前对中方搞新的施压行动，尤其引发了国际上一波悲观分析。然而，谈判结果显然好于人们的预期。这是大形势的逻辑发生作用的结果。
美国对华贸易战打了一年多了，实在没打出个所以然来。除了中美都蒙受损失，看不出哪一方真有取胜的迹象。谈到贸易战给哪一方带来了什么值得夸耀的成果，人们的大脑里一片空白，所谓的成果找不到坚实可信的证据支撑。
当然了，尽管支持结束贸易战的人无论在美国还是中国都占大多数，但人们的这种愿望转变为两国真正的相向而行，迅速围绕关键分歧决定性地相互妥协，还是很不容易的。从之前的僵局走向结束贸易战，让社会的理性情绪成为两国舆论场的主角，中间还需要一些跨越。
这一次双方进行了坦诚、高效、建设性的讨论，在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展，还讨论了后续磋商安排，形势是好的。但是每次两国谈判取得进展时，各自国内都会出现一些批评声音，宣称本国这一方“吃亏”甚至“投降”了。
这种声音有一部分是幼稚的，还有一部分是出于政治等原因故意的“为批评而批评”。希望无论中方还是美方，都不会受到这种声音的干扰，双方磋商团队在接下来的一段时间里加快谈判，为两国最终达成协议铺平道路。
结束贸易战意味着取消全部加征的关税，这是一个硬指标。贸易战打得久了，关税越加越多，但是退回到贸易战开始前的关税格局，这一两国经贸磋商的初衷坚决不能忘记。把关税退回到半山腰，意味着贸易战并未结束，只是缓和了。为了推进结束贸易战的这一进程，需要双方按照两国元首之前的共识坚定前进。
双方商定中国将购买更多美国农产品，那些农产品本来就是中国社会所需要的。但是中方断断续续购买美国农产品，创造不了美国农业借助中国市场加速繁荣的稳定环境。只有双方签署全面经贸协议，包括美国农民在内的两国生意伙伴才能够做长期发展规划，远离动荡感。
中美为达成最终协议还有大量工作要做。前方地平线上已经可以看到目标，重要的是不要被其他的诱惑干扰，一次次走上岔道，耽误了真正要赶的路。过去的经验表明，那样的干扰经常很活跃，中美双方都需要定力。
未来仍有不确定性，中国还是要淡定地看待目前进展。谈判越多，“做好自己的事情”越有实质意义。不管眼前的进展是否意味着“转折”，只要我们“做好自己的事情”，无论前方是什么，中国都不会是无奈的随波逐流者。
3411亿元！一季度全国减税“成绩单”出炉 新华社北京4月23日电（记者申铖）记者23日从国家税务总局了解到，随着今年首个季度申报“大征期”结束，一季度减税“成绩单”已经出炉。数据显示，今年一季度，全国累计新增减税3411亿元。 “今年以来，全国税务系统坚决贯彻党中央、国…【详细】
压减数千亿涉企收费举措细则将出 进一步压减涉企收费的举措正在紧锣密鼓地推进。《经济参考报》记者从业内获悉，当前，相关部门正在密集展开调研，相关减费细则有望近期出台，将为企业减负数千亿元。与此同时，多个部门在陆续公示直属及相关单位的涉企收费目录清单，从国家部门到地方政府…【详细】
一季度股市大涨 证券私募基金规模不升反降 今年一季度A股涨势如虹，沪指涨幅将近24%，证券类基金收益出现了大幅增长。不过，华商报记者注意到，证券类私募却出现了不升反降的“奇怪”景象。 私募基金规模主要靠股权、创投类推动 格上理财数据显示，截至3月末，私募行业平均…【详细】
一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5% 中新网4月23日电 国新办今天下午举行发布会，介绍一季度工业通讯业发展情况。据悉，工业生产好于预期。一季度全国规模以上工业增加值同比增长6.5%，比去年四季度和全年分别回升0.8个和0.3个百分点，其中3月份增速达到8.5%。 …【详细】