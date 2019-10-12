原标题：社评：中美磋商有积极成果，保持淡定继续向前

新一轮中美经贸高级别磋商星期五在华盛顿结束，特朗普总统会见了刘鹤副总理。双方第一时间披露的信息显示，这次磋商取得一些进展。双方同意继续相向而行，共同朝最终达成协议的方向努力。

在这次经贸磋商举行之前，舆论一度不太看好磋商结果。美方在谈判开始前对中方搞新的施压行动，尤其引发了国际上一波悲观分析。然而，谈判结果显然好于人们的预期。这是大形势的逻辑发生作用的结果。

美国对华贸易战打了一年多了，实在没打出个所以然来。除了中美都蒙受损失，看不出哪一方真有取胜的迹象。谈到贸易战给哪一方带来了什么值得夸耀的成果，人们的大脑里一片空白，所谓的成果找不到坚实可信的证据支撑。

当然了，尽管支持结束贸易战的人无论在美国还是中国都占大多数，但人们的这种愿望转变为两国真正的相向而行，迅速围绕关键分歧决定性地相互妥协，还是很不容易的。从之前的僵局走向结束贸易战，让社会的理性情绪成为两国舆论场的主角，中间还需要一些跨越。

这一次双方进行了坦诚、高效、建设性的讨论，在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展，还讨论了后续磋商安排，形势是好的。但是每次两国谈判取得进展时，各自国内都会出现一些批评声音，宣称本国这一方“吃亏”甚至“投降”了。

这种声音有一部分是幼稚的，还有一部分是出于政治等原因故意的“为批评而批评”。希望无论中方还是美方，都不会受到这种声音的干扰，双方磋商团队在接下来的一段时间里加快谈判，为两国最终达成协议铺平道路。

结束贸易战意味着取消全部加征的关税，这是一个硬指标。贸易战打得久了，关税越加越多，但是退回到贸易战开始前的关税格局，这一两国经贸磋商的初衷坚决不能忘记。把关税退回到半山腰，意味着贸易战并未结束，只是缓和了。为了推进结束贸易战的这一进程，需要双方按照两国元首之前的共识坚定前进。

双方商定中国将购买更多美国农产品，那些农产品本来就是中国社会所需要的。但是中方断断续续购买美国农产品，创造不了美国农业借助中国市场加速繁荣的稳定环境。只有双方签署全面经贸协议，包括美国农民在内的两国生意伙伴才能够做长期发展规划，远离动荡感。

中美为达成最终协议还有大量工作要做。前方地平线上已经可以看到目标，重要的是不要被其他的诱惑干扰，一次次走上岔道，耽误了真正要赶的路。过去的经验表明，那样的干扰经常很活跃，中美双方都需要定力。

未来仍有不确定性，中国还是要淡定地看待目前进展。谈判越多，“做好自己的事情”越有实质意义。不管眼前的进展是否意味着“转折”，只要我们“做好自己的事情”，无论前方是什么，中国都不会是无奈的随波逐流者。

(责编：庄红韬、杨曦)